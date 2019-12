【12月】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ（1位から6位）

寒風の吹く日が増え、今年も残りわずかとなってきました。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。先ほどの12位から7位に続き、トップの6星座をご紹介。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。※日本での視聴方法は配信情報のみ記載。

【6位】乙女座(8/23〜9/22)

知的好奇心が旺盛になります。勉強会を兼ねたセミナーやオフタイムに歴史散策など、フットワーク軽く動き回れるとき。趣味の世界が充実し、メリハリのある毎日を送れそう。恋愛では年齢の離れた人と出会いが。同世代で固まらず、幅広い年齢層の人と触れ合うようにしましょう。仕事では周囲の人に振り回されそうな兆し。自分のペースを守りましょう。噂話にも入らないほうがよさそう。家族運も良好。年末は親孝行が開運に繋がります。ラッキーアイテムはストール。

オススメドラマ:少女×おっさん、年の離れた異色バディが魅せるドラマチックな展開にグッとくる『パッセージ』

【5位】牡羊座(3/21〜4/19)

凝り性になる時期。仕事や趣味ではよい効果が。納得いくまで粘るガッツに、周囲の人があなたを見る目が変わっていきそうです。しかしこの情熱を恋愛にぶつけてしまうと相手が引いてしまう可能性が。恋の場面では情熱は胸に秘め、あなたらしい明るい笑顔を向けるようにしましょう。また、新たに夢中になるものを見つけたい、という冒険欲も湧いてきます。自分探しを始めましょう。年末に何かしら目標のようなものが見えてきそうです。ラッキーアイテムはシルバーアクセサリー。

オススメドラマ:自分探しのヒントと勇気をもらえる『クィア・アイ』(Netflixで配信中)

【4位】魚座(2/19〜3/20)

オフタイムの楽しみ方が変化していく暗示。これは運命が少しずつ切り替わり始めたサイン。自分の気持ちに正直に行動することで、よい流れにのっていくことができるでしょう。どこか遠くへ行きたい、という思いも出てきます。海外もしくは遠方地に幸運が待っているようです。休みを使って足を延ばしてみましょう。恋愛運、仕事運は安定。どちらも友人があなたを助けてくれます。年末の贈り物を奮発するのは吉。縁とチャンスを得られます。ラッキーアイテムはグローブ。

オススメドラマ:今までのキャリアを思い切って捨てて異国の地へ(Netflixで配信中)

【3位】蠍座(10/24〜11/22)

知性が活性化する12月。なかなか決まらない忘年会の店探しから、友人たちとのクリスマスイベントの段取りなど誰もが面倒がる雑用をサクサクとこなして有難がられそう。アイデアも豊富になるので、あなた自身がなにか集まりを主催してみるのもよいでしょう。動いた分、交友範囲が広がります。その中には次の恋の相手になる人が隠れている暗示。知識の吸収もよくなっているので年末の休みに集中して学んでみるのもよいでしょう。ラッキーアイテムはスマートフォン。

オススメドラマ:好奇心いっぱい、豪快&奔放な人生は『ディキンスン 若き女性詩人の憂鬱』で(Apple TV+で配信中)

【2位】牡牛座(4/20〜5/20)

パートナー運が好調。恋を探している人は旅先や趣味の場で出会いの予感。カップルは気持ちが寄り添いあい、関係が発展していくことになるでしょう。婚活をしている人はお見合いが吉。12月は恋愛に情熱を注ぎ込みましょう。旅行やレジャーにもツキがあります。予定がない人は今から探してみましょう。特に海外旅行がお勧めです。異文化に触れることで、人生が変わってしまうような発見がありそう。金運は自己投資運。やりたいことに挑戦を。ラッキーアイテムは大きめのバッグ。

オススメドラマ:恋も仕事も全力投球!『NY ガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』(Huluで配信中)

【1位】山羊座(12/21〜1/19)

12月3日に幸運の星、木星が山羊座に移動し、12年に一度の幸運期が始まります。今月はその出だしとなる運勢。滞っていたものが動き出し、新鮮な出会いが増えていきます。友情運も好調。友人が集う年末イベントにはぜひ顔を出すようにしましょう。友人の友人といったつながりで交友関係も広がっていきます。大勢の中では盛り上がり、たまにはふたりで本音を語りあえる、そんな友人との巡り合わせが。恋愛運も上昇。モテ運が到来。ラッキーアイテムは香水。

オススメドラマ:血縁関係を乗り越えた大家族の絆はで(Netflixで配信中)

