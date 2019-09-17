3Ï¢µÙ¤ÏÉ÷±«¶¯¤Þ¤ê¹ÓÅ·¤«¡¡ÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¤ÈÁ°ÀþËÌ¾å
Æî¤Î³¤¾å¤Ë¤ÏÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ¤ò¡£3Ï¢µÙ¤ÎÅ·µ¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ
Æî¤Î³¤¾å¤Ë¤ÏÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÏÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈËÌ¾å¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÏÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3Ï¢µÙ¤ÎÅ·µ¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï21Æü(ÅÚ)¤«¤é23Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ²Æì¤«¤éÀ¾ÆüËÜÉÕ¶á¤ò¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë±ä¤Ó¤ëÁ°Àþ¤ËÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3Ï¢µÙ¤Ï¹ÓÅ·¤Î¶²¤ì
3Ï¢µÙ¤Ï±«¥Þ¡¼¥¯¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¤¯È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë²£²¥¤ê¤Î±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ÀÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤Ê¤ÉÉÔ³ÎÄê¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3Ï¢µÙ¤Ë¹¤¯¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£