体高194cm、体重1.4トンという巨大な牛「ニッカーズ」がオーストラリアで飼育されているとして話題になっています。「大きすぎて食肉加工できない」として生き延びたニッカーズは、なぜこんなにも巨大になったのか?という質問にワシントン州立大学の生物学者が答えています。How Did That Big Cow Get So Huge?https://www.livescience.com/64187-big-cow-steer.htmlBig Knickers a standout on Myalup farm | PerthNowhttps://www.perthnow.com.au/business/agriculture/big-knickers-a-standout-on-myalup-farm-ng-b881032899zKnickers the cow: why Australia's giant steer is so fascinating | World news | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2018/nov/28/knickers-the-cow-why-australias-giant-steer-is-so-fascinatingNo sale for Australia's enormous Knickers (who is male, by the way) - BBC Newshttps://www.bbc.com/news/world-australia-46357449ニッカーズは他の牛から抜きんでて巨大で、その体高は元バスケットボール選手のマイケル・ジョーダン氏とほぼ同じ。「オーストラリア最大の牛」と呼ばれる巨大さゆえ、2018年10月にオークションに出されたものの、食肉加工業者から「大きすぎて食肉の加工機で扱えない」と断られたそうです。ニッカーズは食肉加工用の機械に乗せるには重すぎるため、食肉として加工するためには床で作業をする必要がありますが、そうすると汚染の問題があるため、最終的には作業を断念せざるを得ないと結論づけられました。ニッカーズの巨大さは以下のムービーを見ると一発で理解できます。Meet Knickers, the 1,400kg cow from Australia - YouTube同じサイズの牛が群れている中に……1頭だけ突出しているのがニッカーズ。他の牛たちを見下ろすほどのサイズです。駆け足の牛たちに対し、ニッカーズはのっしのっしとゆっくりと歩みを進めます。成人男性と比べるとこんな感じです。農場主であるピアソンさんによると、ニッカーズと共に育てられた牛は早いうちに食肉処理場行きとなったそうですが、ニッカーズは今後も農場にとどまり続ける予定とのこと。しかし、ニッカーズがなぜこんなにも巨大になってしまったのか?という理由は、ピアソンさんにもわかっていません。ワシントン州立大学で生物学について研究するMin Du教授は、この原因について、成長ホルモンの過剰分泌という可能性を示唆しています。Du教授は実際にニッカーズを見たわけでなく、さまざまな可能性があるとしつつも、「このような形の変異は成長ホルモンか、成長ホルモン受容体によって引き起こされる可能性が高い」としています。大人になる前、2〜3歳の頃に成長ホルモンが過剰分泌されたという見方をDu教授は示しました。しかし、「オーストラリア最大の牛」と言われるニッカーズですが、世界最大の牛はイタリアで暮らす「ベリーノ」という牛だとThe Guardianは説明。ベリーノの体高は2メートル20センチだそうです。