¥Ø¥¤¥ÈÆ°²è¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤¿¡Ö¥Í¥È¥¦¥è½Õ¤ÎBANº×¤ê¡×¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Î³×Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖYouTube¤Î¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÄÙ¤½¤¦¤¼¡×¡£
¡¡¤³¤È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢5·î15Æü¡¢·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡ÖÆ¿Ì¾Åê¹Æ¼Ô¡×¤¿¤Á¤Î¡Ö°¤Õ¤¶¤±¡×¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤ë»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·5·î18Æü¡Ö¿·³ã½÷»ù»¦³²»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ÏºßÆü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥ÞÆ°²è¤¬YouTube¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£YouTube¤Î±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°²è¤òºï½ü¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¡×¤Î»ö¤ò¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Êµì¡§¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ë¤È¤¤¤¦·Ç¼¨ÈÄ½¸¹ç¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¼Â¶·J¡×¤È¤¤¤¦·Ç¼¨ÈÄ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ¿Ì¾Åê¹Æ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁí¾Î¤ò¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤È¸Æ¤Ö¡£º£²ó¤Î°ì·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥óJÌ±¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¾Ê¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤é¤Ï¡¢YouTube¤ËÌµ¿ô¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è¡×¤Îºï½ü¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ5·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô5Ëü¿Í°Ê¾å¡¢Åê¹ÆÆ°²è¿ô900ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢YouTube¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅà·ë¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÀï²Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¡Ö¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è¡×¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤é¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤ä¼«¼çºï½ü¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤¬É¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëYouTubeÆ°²è¤Ï¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ä¥Ø¥¤¥È¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âYouTube¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°°Õ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥ê¥·¡¼¡×¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Û©¤¯¡¢¡ÖYouTube¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò»Ù»ý¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¤°Õ¸«¤Ç¤â¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°°Õ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤ä½¸ÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ò½õÄ¹¤·¤¿¤êº¹ÊÌ¤òÀðÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿Í¼ïËô¤ÏÌ±Â²Åª½Ð¼«¡¢½¡¶µ¡¢¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¡¢ÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÅª»Ø¸þÀ¡¿ÀÆ±°ìÀ¡×Åù¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤ÊÆ°²èºï½ü¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢YouTube¤¬¤¹¤ë¡£¡Ö¥Í¥È¥¦¥è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ä°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ¤ò´Þ¤àÆ°²è¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤ÏYouTube±¿±Ä¼Ô¤ËÄÌÊó¤·Â³¤±¤¿¤À¤±¤À¡£
¢¡¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è10ËüËÜ¤¬ºï½ü
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËYouTube¤Ç¤Ï¡¢Æ±°ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÆ°²è¤Ï2ËÜºï½ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢2½µ´ÖÆ°²èÅê¹Æ¶Ø»ß¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢3ËÜºï½ü¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤é¤Î³èÆ°¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡£Twitter¾å¤Ë¤Ï¡Ö#¥Í¥È¥¦¥è½Õ¤ÎBANº×¤ê¡×¡Ê¢¨¡ÖBAN¡×¤È¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥µ¥¤¥È±¿±ÄÂ¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤¬¤³¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¡£»Ï¤á¤ÏÌÜ¤Ë¤Ä¤¯°ãÈ¿Æ°²è¤òÌµºî°Ù¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åê¹Æ¿ô¤¬Â¿¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆ°²è¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬YouTube¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ËÈ¿¤¹¤ë¤ÈÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ°²èÆâ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¡Ê²¿Ê¬²¿ÉÃ¤Î»þÅÀ¤ÎÆ°²è¡Ë¤¬¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¡ÖYouTube¤Î¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÄÙ¤½¤¦¤¼¡×¤Ë¤â5Ëü·ï¡Ê50¥¹¥ì¡Ë°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¡¢¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î³èÆ°¤Ï´°Á´¤Ë¡Öº×¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë5·î30Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤é¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢YouTube¤«¤é¡Ö¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë62¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤ä¼«¼çºï½ü¤È¤Ê¤ê¡¢Æ°²è¿ô¤Ë¤·¤Æ10ËüËÜ°Ê¾å¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô¡¹¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¹Æ¼ÔÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¯³²¤À¡×¡¢¡Ö¸ÀÏÀÃÆ°µ¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡×¤È¡¢Â¾¼Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡ÖÉ½¸½¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¡×¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡£
¡ÖÉ½¸½¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¡×¤Ï¶îÃà¤µ¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤äÆ°²èºï½ü¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏYouTube¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î¼çÄ¥¤Ï»ê¶ËÀµ¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¤ËÉ®¼Ô¤Ï»¿°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£
¢¡¡Ö¥Í¥È¥¦¥è½Õ¤ÎBANº×¤ê¡×¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Î³×Ì¿¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡YouTube¤Ï¡¢¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¡¢¡Ö¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¼«Í³¡×¡¢¡Öµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¼«Í³¡×¡¢¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¼«Í³¡×¤Î4¤Ä¤Î¼«Í³¤ò¡¢YouTube¤Î¡Öºß¤êÊý¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Í³¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö°°Õ¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆYouTube¤ÏÀµ¤·¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢»Ï¤á¤Ï¡Ö°¤Õ¤¶¤±¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢»öÂÖ¤¬³ÈÂç²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö°¤Õ¤¶¤±¡×¤Ï¡Ö³èÆ°¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡Öº×¤ê¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö³×Ì¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡ÖBANº×¤ê¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¾ÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÄÌÊó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤·¤í¤È¤¤¤¦¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î°Õ¸«¤Ë¤âÆÃ¤ËÈ¿ÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î°ì·ï¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï2ÅÀ¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡ÖÆ¿Ì¾À¡×¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¤«¤Ä¤ÆËÜ¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¥¦¥¤¥À¡¼in¥¼¥ê¡¼¤ÎÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Çµ¯¤¤¿Âç¤¤¤Ê¤ë°¥Î¥ê¤ò¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ïµ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î³èÆ°¤ò¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë°¥Î¥ê¡×¤À¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¡Ö°¥Î¥ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥Ø¥¤¥È¤ä¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Î°Õ»×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¦¥¤¥À¡¼in¥¼¥ê¡¼¤ÎÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î»þ¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤È¡¢¡Ö¥Í¥È¥¦¥è½Õ¤ÎBANº×¤ê¡×¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆ±°ìÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î2·ï¤ÎËÜÅö¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡ÖÆ¿Ì¾À¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Æ¿Ì¾¤¬°¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡Ö³×Ì¿¡×¤Ç²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤ë»þ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢Ì¾¤âÌµ¤Ì±½°¤Ç¤¢¤ë¡£À¤ÏÀ¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£Æ¿Ì¾À¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÍÆ°×¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖBANº×¤ê¡×¤¬¡¢Â¾¤ÎSNS¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡YouTube¤ÎÂÐ±þ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ä¥Ø¥¤¥È¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÏÆ°²è¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾¤ÎSNS¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡SNS¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢¡Öº×¤ê¡×¤Ë¾è¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö½¤¤Êª¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¡×Åª¤Ê²á¾ê¤ÊÂÐ±þ¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´ë¶È¤Î¿®Íê¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢SNS±¿±Ä´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀµ¤·¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î¡Öº×¤ê¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ãÊ¸¡¦°ÂÃ£¡¡Í¼¡¡@yuu_adachi¡ä
¡¡¤³¤È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢5·î15Æü¡¢·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡ÖÆ¿Ì¾Åê¹Æ¼Ô¡×¤¿¤Á¤Î¡Ö°¤Õ¤¶¤±¡×¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤ë»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·5·î18Æü¡Ö¿·³ã½÷»ù»¦³²»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ÏºßÆü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥ÞÆ°²è¤¬YouTube¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£YouTube¤Î±¿±Ä¥µ¥¤¥É¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°²è¤òºï½ü¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¡×¤Î»ö¤ò¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Êµì¡§¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ë¤È¤¤¤¦·Ç¼¨ÈÄ½¸¹ç¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¼Â¶·J¡×¤È¤¤¤¦·Ç¼¨ÈÄ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ¿Ì¾Åê¹Æ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁí¾Î¤ò¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤È¸Æ¤Ö¡£º£²ó¤Î°ì·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥óJÌ±¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¾Ê¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤é¤Ï¡¢YouTube¤ËÌµ¿ô¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è¡×¤Îºï½ü¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ5·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô5Ëü¿Í°Ê¾å¡¢Åê¹ÆÆ°²è¿ô900ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢YouTube¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅà·ë¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÀï²Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¡Ö¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è¡×¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤é¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤ä¼«¼çºï½ü¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤¬É¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëYouTubeÆ°²è¤Ï¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ä¥Ø¥¤¥È¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âYouTube¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°°Õ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥ê¥·¡¼¡×¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Û©¤¯¡¢¡ÖYouTube¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò»Ù»ý¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤¤°Õ¸«¤Ç¤â¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°°Õ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤ä½¸ÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤ò½õÄ¹¤·¤¿¤êº¹ÊÌ¤òÀðÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿Í¼ïËô¤ÏÌ±Â²Åª½Ð¼«¡¢½¡¶µ¡¢¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¡¢ÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÅª»Ø¸þÀ¡¿ÀÆ±°ìÀ¡×Åù¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤ÊÆ°²èºï½ü¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢YouTube¤¬¤¹¤ë¡£¡Ö¥Í¥È¥¦¥è¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ä°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ¤ò´Þ¤àÆ°²è¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤ÏYouTube±¿±Ä¼Ô¤ËÄÌÊó¤·Â³¤±¤¿¤À¤±¤À¡£
¢¡¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è10ËüËÜ¤¬ºï½ü
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËYouTube¤Ç¤Ï¡¢Æ±°ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÆ°²è¤Ï2ËÜºï½ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢2½µ´ÖÆ°²èÅê¹Æ¶Ø»ß¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢3ËÜºï½ü¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤é¤Î³èÆ°¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡£Twitter¾å¤Ë¤Ï¡Ö#¥Í¥È¥¦¥è½Õ¤ÎBANº×¤ê¡×¡Ê¢¨¡ÖBAN¡×¤È¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥µ¥¤¥È±¿±ÄÂ¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤¬¤³¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¡£»Ï¤á¤ÏÌÜ¤Ë¤Ä¤¯°ãÈ¿Æ°²è¤òÌµºî°Ù¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åê¹Æ¿ô¤¬Â¿¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆ°²è¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬YouTube¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤ËÈ¿¤¹¤ë¤ÈÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ°²èÆâ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¡Ê²¿Ê¬²¿ÉÃ¤Î»þÅÀ¤ÎÆ°²è¡Ë¤¬¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¡ÖYouTube¤Î¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÄÙ¤½¤¦¤¼¡×¤Ë¤â5Ëü·ï¡Ê50¥¹¥ì¡Ë°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¡¢¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î³èÆ°¤Ï´°Á´¤Ë¡Öº×¤ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë5·î30Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤é¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢YouTube¤«¤é¡Ö¥Í¥È¥¦¥èÆ°²è¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë62¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤ä¼«¼çºï½ü¤È¤Ê¤ê¡¢Æ°²è¿ô¤Ë¤·¤Æ10ËüËÜ°Ê¾å¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô¡¹¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿Åê¹Æ¼ÔÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¯³²¤À¡×¡¢¡Ö¸ÀÏÀÃÆ°µ¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡×¤È¡¢Â¾¼Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡ÖÉ½¸½¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¡×¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡£
¡ÖÉ½¸½¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¡×¤Ï¶îÃà¤µ¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄä»ß¤äÆ°²èºï½ü¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏYouTube¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î¼çÄ¥¤Ï»ê¶ËÀµ¤·¤¯¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¤ËÉ®¼Ô¤Ï»¿°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡£
¢¡¡Ö¥Í¥È¥¦¥è½Õ¤ÎBANº×¤ê¡×¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Î³×Ì¿¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡YouTube¤Ï¡¢¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¡¢¡Ö¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¼«Í³¡×¡¢¡Öµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¼«Í³¡×¡¢¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¼«Í³¡×¤Î4¤Ä¤Î¼«Í³¤ò¡¢YouTube¤Î¡Öºß¤êÊý¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Í³¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö°°Õ¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆYouTube¤ÏÀµ¤·¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢»Ï¤á¤Ï¡Ö°¤Õ¤¶¤±¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢»öÂÖ¤¬³ÈÂç²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö°¤Õ¤¶¤±¡×¤Ï¡Ö³èÆ°¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡Öº×¤ê¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö³×Ì¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡ÖBANº×¤ê¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¾ÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÄÌÊó¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤·¤í¤È¤¤¤¦¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î°Õ¸«¤Ë¤âÆÃ¤ËÈ¿ÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î°ì·ï¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï2ÅÀ¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡ÖÆ¿Ì¾À¡×¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¤«¤Ä¤ÆËÜ¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¥¦¥¤¥À¡¼in¥¼¥ê¡¼¤ÎÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Çµ¯¤¤¿Âç¤¤¤Ê¤ë°¥Î¥ê¤ò¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ïµ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÇÄº¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î³èÆ°¤ò¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ë°¥Î¥ê¡×¤À¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¡Ö°¥Î¥ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥Ø¥¤¥È¤ä¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Î°Õ»×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¦¥¤¥À¡¼in¥¼¥ê¡¼¤ÎÅêÉ¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î»þ¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤È¡¢¡Ö¥Í¥È¥¦¥è½Õ¤ÎBANº×¤ê¡×¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÆ±°ìÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î2·ï¤ÎËÜÅö¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡ÖÆ¿Ì¾À¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Æ¿Ì¾¤¬°¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡Ö³×Ì¿¡×¤Ç²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤ë»þ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢Ì¾¤âÌµ¤Ì±½°¤Ç¤¢¤ë¡£À¤ÏÀ¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£Æ¿Ì¾À¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÍÆ°×¤ËµÕÅ¾¤¹¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖBANº×¤ê¡×¤¬¡¢Â¾¤ÎSNS¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡YouTube¤ÎÂÐ±þ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ä¥Ø¥¤¥È¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÏÆ°²è¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾¤ÎSNS¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡SNS¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢¡Öº×¤ê¡×¤Ë¾è¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö½¤¤Êª¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë¡×Åª¤Ê²á¾ê¤ÊÂÐ±þ¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´ë¶È¤Î¿®Íê¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢SNS±¿±Ä´ë¶È¤¬¼«¼Ò¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀµ¤·¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¤Ê¤óJÌ±¡×¤Î¡Öº×¤ê¡×¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ãÊ¸¡¦°ÂÃ£¡¡Í¼¡¡@yuu_adachi¡ä