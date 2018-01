17日に浦和がFWシルバへのオファーを受け入れる方針を発表、槙野がSNSでエール

昨季のAFCチャンピオンズリーグ(ACL)王者の浦和レッズは17日、決勝で2戦連続ゴールを決めるなど優勝の立役者となったブラジル人FWラファエル・シルバに対する中国2部の武漢卓爾からのオファーを受け入れる方針を発表した。

これを受けて浦和の日本代表DF槙野智章が同日に自身の公式インスタグラムを更新。退団が決定的となっているR・シルバに向けて、英語で「We are so grateful for all of the things that you have done for us, wherever you go, we wish you the best luck of this world」(私たちのためにしてくれた全てのことにとても感謝しています。どこへ行くにしても、世界の最高の運を願っています)と記した一方、日本語でも惜別メッセージとも言える一文を残している。

「ラファがこのチームに残してくれた事は本当に素晴らしい事ばかりだ。ラファと一緒にプレイ出来て、最高に幸せだったよ!どこに行っても幸運を祈る!また、逢える日を楽しみにしてる!」

また4点の写真をアップし、R・シルバを中心に槙野、FW李忠成、DF宇賀神友弥、GK西川周作の5ショットを公開。さらに、試合直後に喜びを分かち合うR・シルバとの2ショットなども投稿し、絆の深さを覗かせている。

浦和は14日から沖縄県で1次キャンプをスタートさせており、エースFWの離脱は大きな痛手となる。だが、槙野は共闘してきた仲間を温かく送り出す考えで、新天地での活躍を祈るエールを早くも送っている。

