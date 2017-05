安藤美姫の“匂わせインスタ投稿”が、思わぬ波紋を巻き起こしている。かねてより交際していたフィギュアスケート選手、ハビエル・フェルナンデスとの破局を匂わせるような英文を自身のインスタグラムアカウントに投稿したものの、それを削除したことで、ネットユーザーから疑問の声が噴出しているのだ。

一時期は、連日のようにSNS上でハビエルとの“交際アピール”を繰り広げていた安藤。2015年1月に出演した『嵐にしやがれ』(日本テレビ系)では、ハビエルを「ハビちゃん」と呼んでいることや、結婚も視野にいれていることを明かしていた。

「ところが4月3日に出演した『バイキング』(フジテレビ系)では、事前打ち合わせの段階で、安藤が“ハビエルの話題はNG”と要求していたことが判明。同番組のMC・坂上忍が、生放送中にその事実を“ポロリ”してしまい、ネット上では放送直後から、ハビエルとの破局説が出回りました」(芸能ライター)

交際アピールから一転して、“NG指定”とあっては、「破局したのでは?」といわれるのも致し方ないところ。そこにきて今月5日、安藤がインスタグラムに、「You may be sad,disappointed,heartbroken or even scared.But wake up each daywith a new sense of hope,a will to fight on and not give up.」という英文を添えた自身の画像を投稿し、ネット上の注目を集めることになった。

「この英文は『悲しみ、失望し、心が傷つき、何かに怯えていても、新たな希望と戦う意志を持って日々起き上がりなさい。そしてあきらめてはいけない』といった内容です。ネット上では、この意味深なメッセージに、『やっぱり破局したんだね』『これまで盛んに交際アピールをしてきただけに恥ずかしい』『破局を匂わせるような文章をアップして、かまってちゃんかよ』『悲劇のヒロインぶって、自分に酔ってる感じ』などの批判の声が噴出。また、翌日にこの投稿が削除されたことに対して、『削除するくらいならなんで投稿したの?』と、疑問を呈する人も多数いました」(同)

そんな傷心とみられる安藤だが、テレビ局関係者は、「今後テレビの仕事が増えるのでは」と指摘する。

「安藤はテレビ業界で、潜在視聴率が高いアスリートとして知られています。確かにアンチは多いですが、良くも悪くも話題を呼びやすいのは確か。一時期盛んに、テレビでハビエルとの交際ネタを語っていたように、破局説についても語ってほしいと考えるテレビ関係者は多いでしょうね。それに、フィギュアに限ったことではありませんが、現役引退後のアスリートは、指導者以外の道として、“テレビ局付きの解説者”が最も安定した進路といわれています。先月現役を引退した浅田真央も、今後解説者になるであろうことは確実視されており、そうなると安藤は、解説者の“椅子取りゲーム”から弾き出されかねないんです。テレビ局とのパイプを太くするため、プライベートにスポットが当てられる番組にお付き合いで出演……というのも大いに考えられます」(テレビ局関係者)

アンチの多い安藤がテレビで私生活売りをするとあれば、ネット炎上は必至。今後も、“お騒がせ元アスリート”として、世間の注目を集めていくことだろう。