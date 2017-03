突然ですが、ショートカットにしました!✂️ 人生で1番短いかも😳 ずーーっとハイトーンショートに挑戦してみたかったからようやく勇気出して切れました💞😭 緊張したぁ☺💞💦 ケンさん @upsydaisyken ありがとうございました😊🌸 #shortcut #new #hair #haircolor #hairsalon #hairstyle

A post shared by 益若つばさ/TsubasaMasuwaka (@tsubasamasuwaka1013) on Mar 17, 2017 at 1:31am PDT