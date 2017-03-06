ÅçºêÍÚ¹á¤¬¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¿²´é¤ò·ã¼Ì¡ª¡Ö¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â!?
¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤Ë¤ä¡£- Åçºê ÍÚ¹á (@paruruchan0330) 2017Ç¯3·î6Æü
¥Þ¥Þ¤Î¡Á¿²´é¤ò¡Á·ã¼Ì¡Á😙¤ë¤ó pic.twitter.com/t31XnnrZjV
¤Ñ¤ë¤ë¤¬¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¤Î¿²´é¤ò·ã¼Ì¡ª
3·î6Æü¡¢AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È¤Ñ¤ë¤ë¡É¤³¤ÈÅçºêÍÚ¹á¤¬Twitter¤Ë¤Æ¡¢½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¡È¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¡É¤³¤È¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¿²´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åçºê¤Ï¡Ö¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤Ë¤ä¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¡Á¿²´é¤ò¡Á·ã¼Ì¡Á ¤ë¤ó¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¼Ì¿¿¤Î¾®Àô¤ÏÇò¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤êµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¤Ë¤âÍ·¤Ð¤ì¤ë¤Ñ¤ë¤µ¤ó😁- ÅÚ9¸ø¼°¡Öº¸¹¾Æâ»á¡×©3/11ÅÚÍËÌë9»þ (@saenai_ntv) 2017Ç¯3·î2Æü
¼Â²È¤Î¶õµ¤¤Ë°Â¿´¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¿²Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿😴
º¸¹¾Æâ»á¤Î¼Â²ÈÊÔ¤Ïº£½µÅÚÍËÌë9»þ💨
Í½¹ð➡︎https://t.co/zF6laBFFyp
±ß»Ò¤ÎÎÉºÊ¤Ö¤ê¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹😱💦@fukuda_u1 pic.twitter.com/4raSvHgggV
ÅçºêÍÚ¹á Twitter
¡ã¼ª¥Þ¥ó¤Î¤½¤Î¤Û¤«¤Îµ»ö¡ä
¤Ñ¤ë¤ë¤Î¿²´éÁûÆ°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸!?
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óº¸¹¾Æâ»á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Àô¤ÏÄé¿¿°ì±é¤¸¤ëº¸¹¾Æâ±ÑÍº¤ÎºÊ¡¦±ß»ÒÌò¤ò¡¢Åçºê¤Ï±ÑÍº¤È±ß»Ò¤ÎÌ¼¡¦¤Ï¤Í»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤Ë¤ÏÆ±¥É¥é¥Þ¤ÎTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢»£±Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÉÛÃÄ¤ÇÅçºê¤¬»×¤ï¤ºËÜµ¤¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òÄé¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¾®Àô¤Î¿²´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ñ¤ë¤ë¤Ë¤è¤ë¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â!?
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óº¸¹¾Æâ»á¡Ù Twitter
¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¤Î¿²´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤Í¤³¤Á¤ã¤óÁ°»£¤é¤ì¤¿¤«¤é»£¤êÊÖ¤·¤¿¤Íw¡×¡Ö¤³¤é¤³¤é¡ª¡×¡Ö³È»¶¤·¤Ê¤¤ãw¡×¡ÖÇÜÊÖ¤·¤À¡ª¾Ð¡×¡Ö¿²´éÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©w¡×¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤Û¤«¡¢¾®Àô¤Î¿²»Ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤¤¿²»Ñ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¡¢¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê³Ú¤·¤¤²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¦±é¼ÔÆ±»Î¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤µ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¼¡¤ÏÃ¯¤Î¿²»Ñ¤¬·ã¼Ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä!?
¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óº¸¹¾Æâ»á¡Ù¤Î¼¡²ó¡¦Âè9ÏÃ¤Ï3·î11Æü21»þ¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Hulu¤Ç¤ÏÆ±¥É¥é¥Þ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª[¼ª¥Þ¥óÊÔ½¸Éô]