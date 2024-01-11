堂本剛と百田夏菜子が結婚
『堂本剛と百田夏菜子が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年6月24日
2024年2月2日
2024年1月19日
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百田夏菜子と結婚の堂本剛、ももクロへ提供した曲の歌詞をタトゥーに？
左耳の後ろに「Life is one time」というタトゥーを入れているそう
NEWSポストセブン
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堂本剛と百田夏菜子の文字がそっくりと話題 直筆から分かる類似性の法則
ネット上では「文字が似ている」「質感が同じ」と話題になった
NEWSポストセブン
2024年1月15日
2024年1月14日
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朝日奈央「高校の同級生」ももクロ百田から結婚報告は「ありませんでした」
高校の同級生で友人の朝日奈央は、結婚報告は「ありませんでした」と言及
ナリナリドットコム
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「最後の熱愛報道は20年以上も前」堂本剛の結婚、記者がノーマークだった訳
2001年に山口紗弥加との熱愛が報じられた件に、芸能プロ関係者が言及
FRIDAYデジタル
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堂本剛＆百田夏菜子の結婚に衝撃 堂本兄弟のグループLINEが荒れる
「『堂本兄弟』のグループLINEめちゃくちゃ荒れましたよ」とコメント
モデルプレス
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堂本剛＆百田夏菜子の結婚発表 西川貴教、ご祝儀が心配だと告白
11日に結婚を発表した堂本剛と百田夏菜子について言及
スポニチアネックス
2024年1月13日
2024年1月12日
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堂本光一がInstagramを更新 堂本剛の結婚を祝福「おめでとう！！」
「剛くん結婚おめでとう！！」と記し、報告を受けたときのことを回想
スポーツ報知
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堂本剛が「15歳差」婚、岩井勇気に続く年の差婚に「普通になる」の声も
堀江貴文氏はラジオで、年の差婚について「普通になってくる」と分析
Smart FLASH
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「金田一少年の事件簿」堂本剛の結婚を受け期間限定で全話無料公開
堂本の結婚報告を受け、5つの物語が期間限定で全話無料公開された
オリコンニュース
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ともさかりえ、堂本剛の結婚を祝福「金田一少年の事件簿」で共演
堂本剛の結婚発表を受け、「なんて幸せなニュース」と祝福
モデルプレス
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「自分事よりも他人事」取材し続けた記者が明かす堂本剛の人柄
堂本の「自分事よりも他人事」という姿勢は、常に変わらないという
スポーツ報知
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堂本剛と百田夏菜子が電撃婚「相性がいいだろう」と周囲がお膳立てか
百田は「Kinki Kidsのブンブブーン」にゲスト出演したこともある
東スポWEB