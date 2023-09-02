原発の処理水問題
『原発の処理水問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年12月6日
2023年11月27日
2023年11月3日
2023年10月31日
2023年9月30日
2023年9月24日
2023年9月20日
2023年9月15日
2023年9月14日
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中国人YouTuberが高級寿司店で「放射線測定」 専門家「まったく意味ない」
SNSで波紋を広げたが、専門家は「まったく意味がない行為」と指摘した
FNNプライムオンライン
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韓国歌手が日本の「処理水」に怒りを表す 政治家から批判され釈明
一部の政界から「政治性を持った発言」ととらえられ、釈明することに
スポーツソウル日本版
2023年9月11日
2023年9月8日
2023年9月5日
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「福島に行く前にたくさん食べておく」韓国バスケ代表の投稿が波紋広げる
「日本の福島に行く前にたくさん食べておこう」といった内容
東スポWEB
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処理水に含まれるトリチウム量は「中国原発の1割」日本政府が反論書を提出
中国政府によるWTO通知を受け、日本政府は4日に反論書を提出した
読売新聞オンライン
2023年9月4日
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処理水巡る小泉進次郎氏のサーフィン 政治アナリストからは厳しい声
好意的な意見が目立つが、政治アナリストの伊藤惇夫氏の見方は厳しい
Smart FLASH
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小泉進次郎氏が福島でサーフィン 評価急上昇「さすがと言わざるを得ない」
3日に福島県でサーフィンをし、原発処理水の安全性をアピール
東スポWEB
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福島の漁業関係者 中国の対応に冷静「食いたくねぇなら結構」
福島の漁業関係者は中国の対応には怒りを覚えつつも、冷静だという
NEWSポストセブン