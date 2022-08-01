山口県阿武町の給付金誤送金問題
『山口県阿武町の給付金誤送金問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年6月13日
2023年8月6日
2022年12月27日
2022年10月29日
2022年10月5日
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4630万円誤送金、被告側が無罪を主張 事実関係は認める
被告は初公判で、「振り込み操作をしたのは間違いない」と事実関係を認めた
読売新聞オンライン
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「僕にとってもチャンス」ヒカルが誤送金問題のお金を立て替えた背景
元被告の弁護士が、事件を扱えるのはヒカルだけだと白羽の矢を立てたという
日刊SPA!
2022年9月24日
2022年9月16日
2022年9月7日
2022年8月3日
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シバター、田口被告救済のヒカルを疑問視「犯罪ではないけど…」と持論
シバターはYouTube動画で、「マジで救うの？」とヒカルの行為を疑問視
スポニチアネックス
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誤送金問題、今も町には苦情の電話が続く？「このままじゃ終われない」
町の関係者によると、現在も町には苦情の電話がかかってくるという
デイリー新潮
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誤送金の田口被告 YouTuberのサポート受け支持者が急増「イケメン」の声
YouTuber・ヒカルの支援を受けて更生を誓い、髪を切ったイメチェン姿も披露
女性自身
2022年8月2日
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誤送金事件の被告にヒカルが救いの手 称賛や応援の一方で「違和感」も
返済資金を貸した上、被告が自身の関係会社で働けるよう取り計らったという
Smart FLASH
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阿武町の誤送金問題 一軒家の大家は被告へ「家の鍵は返してほしい」
「若いんだから、真面目に働いてやり直してほしい」と一軒家の大家
週刊女性PRIME
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誤給付問題 被告は応援の声に感激「アドレナリンで寝れませんでした」
ヒカルは2日、被告とのLINEのスクリーンショットをTwitterで公開した
スポニチアネックス
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誤送金被告はヒカルに救われるも…ミス疑惑の新人職員は今も厳しい状況か
ミスをしたと疑われた新人職員は疑惑が晴れないまま、町役場に勤めている
週刊女性PRIME