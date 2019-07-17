公取委がジャニーズ事務所を注意
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人が番組に出演しないよう、ジャニーズ事務所がテレビ局に圧力をかけていた疑い。公正取引委員会が注意。
2019年7月31日
2019年7月30日
2019年7月26日
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公取委のジャニーズ「注意」で、「密会騒動」の吉田羊も復活？
吉田羊もこれからテレビの露出が増えていくと見られる、と筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
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ジャニーズ「圧力報道」の裏 公取委による見せしめ目的か
労働者の権利保護の動きから、芸能事務所などに改善を呼びかけていたという
NEWSポストセブン
2019年7月24日
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MBSの社長がジャニーズからの圧力を否定「もちろん、ございません」
「もちろん、ございません。香取君にはご出演もしていただいている」と否定
東スポWEB
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元SMAPの3人に政界などに強い発言力を持つ援軍 テレビ復帰早まるか
政界などに強い発言力を持つ日本財団会長が、ブログでテレビ局を辛辣に批判
デイリー新潮
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ジャニーズ事務所を公取委が注意 圧力をかけた中心人物は嵐の元マネか
元SMAP3人を巡り、各局に圧力をかけていたとされる中心人物がいたそう
文春オンライン
2019年7月18日
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ジャニーズ事務所の圧力報道 ジャニー喜多川氏の死と重ねる声も
ネットでは、ジャニー喜多川氏の死後すぐの報道だったことを驚く声がある
J-CASTニュース
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赤西仁がジャニーズ事務所への注意に言及 「日本のエンタメに悪影響」
日本のエンタメは「こうゆうのが蔓延ってる」から、つまらなくなると指摘
スポニチアネックス
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ジャニーズ事務所への注意に宮根誠司「テレビ局の異常な忖度」
宮根誠司は「これはテレビ局の異常な忖度です」と持論を展開
スポーツ報知
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公正取引委員会がジャニーズ事務所に注意 弁護士が法的な意味を解説
独禁法違反の疑いがあったが公取委が「注意」としたことがポイントと弁護士
弁護士ドットコム
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公取委のジャニーズへの注意 朝の情報番組で加藤浩次のみ言及
朝8時台の各局の情報番組では、加藤浩次のみが自らの見解をコメントした
スポーツ報知
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加藤浩次が芸能界の圧力に持論「視聴者も気づいている」
加藤浩次が18日の「スッキリ」で、視聴者は圧力に気づいていると述べた
スポーツ報知
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元SMAP出演を巡りジャニーズ事務所が圧力か TV局は「忖度あったかも」
「制作側が事務所側の意向を忖度することはあったかも」とTV局関係者
スポニチアネックス
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元SMAP3人が番組に出演しないよう圧力か 公取委は調査を進めていた
テレビ局などに対し元SMAPの3人を番組で起用しないよう要請した疑いがある
読売新聞オンライン
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元SMAP3人めぐる圧力報道 デーブ・スペクター「全国民がやっぱりと」
デーブ・スペクターは「全国民が一気に『やっぱり』と思った」とツイート
ガジェット通信