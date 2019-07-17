公取委がジャニーズ事務所を注意

稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人が番組に出演しないよう、ジャニーズ事務所がテレビ局に圧力をかけていた疑い。公正取引委員会が注意。

2019年7月31日

2019年7月30日

2019年7月26日

2019年7月24日

2019年7月18日

2019年7月17日