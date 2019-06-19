新潟県で震度6強の地震
『新潟県で震度6強の地震』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年6月26日
2019年6月22日
2019年6月19日
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新潟県で震度6強を観測した地震 断層は1964年新潟地震に隣接
政府の地震調査委員会は19日に会合を開き、震源断層に関する見解をまとめた
共同通信
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山形県沖の地震で津波注意報 新潟市では多くの避難所が開かれず
市内の4600人余りが避難したが、最寄りの避難場所が開かれなかったケースも
ライブドアニュース速報
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新潟県での地震で「人工地震」説が再びトレンド入り 非難の声も
J-CASTニュース
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続く地震活動 19日に入り午前11時までに震度1以上を13回観測
現地では19日の午前11時までに、震度1以上の揺れが13回観測されたという
日テレNEWS NNN
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桝太一アナが新潟へ タクシーの料金メーターが約17万円でネット驚き
タクシーから中継し、新潟市内から1時間半かけ、村上市に入ったと説明
デイリースポーツ
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山形沖のひずみ集中帯 また大地震発生の可能性も「注意する必要」
「空白域」と呼ばれるプレート境界沿いでは、大地震が起きる可能性も
読売新聞オンライン
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最大震度6強の地震で21人けが 梅雨入りしているため土砂災害に注意
NNNによると、19日午前9時の時点で21人がけがをしているという
日テレNEWS NNN
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大桃美代子、日テレの地震報道に疑問を呈す「どうしたんだろう」
震度6強の地震に関する特番に切り替わるのが、他局と比べて遅かったと指摘
日刊スポーツ
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吉高由里子「娯楽は命あってのお話」主演ドラマの最終回が延期に
主演の吉高由里子が19日のTwitterで、「娯楽は命あってのお話です」と投稿
東スポWEB
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映画「プロメア」の公式Twitter 地震を巡るツイートで炎上し謝罪
映画「プロメア」の公式Twitterは「地震だ！」「火の用心！」などと投稿
ナリナリドットコム