南青山の児相建設計画
『南青山の児相建設計画』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年3月25日
2019年3月15日
2019年3月12日
2019年2月22日
2019年1月23日
2019年1月20日
2019年1月9日
2019年1月8日
2018年12月26日
-
反対派の住民へ皮肉「南青山に建てたい施設」リストが話題
消費者金融業者や激安をウリにする店など南青山のイメージとは異なる施設群
Jタウンネット
-
賛成派なのに「だから南青山は」 貶められる「普通の住民」の胸中
賛成派の住民は、無責任に南青山の住民を貶める報道について疑問視
J-CASTニュース
2018年12月25日
2018年12月24日
2018年12月23日
-
南青山の児相問題に松本人志が言及「自分たちで下げるのがブランド」
住民の主張に対し「ブランドって世間様に上げてもらうもの」だと指摘
スポニチアネックス
-
ビートたけしが南青山の児相問題に持論「単なる反対はおかしい」
建設で発生する権利関係や利害関係を巡って心配するなら分かると主張
スポニチアネックス
2018年12月22日
-
南青山の児童相談所問題 土地のブランドは外部が決めると指摘
土地のブランドというものは、外の人が考えるイメージで決まっていくと指摘
ABEMA TIMES
-
不動産のプロが語る南青山の児相問題 「黒幕は不動産会社」説に同情
「付き合いで反対しているレベルだと思います」と識者
日刊SPA!