ご当地アイドルのメンバーが自殺
『ご当地アイドルのメンバーが自殺』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年6月9日
2020年9月7日
2019年10月20日
2019年10月11日
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農業アイドル自殺「事実無根の悪評を拡散」元所属事務所が反訴
事務所と社長が11日に、遺族や代理人弁護士などに損害賠償を求めて反訴した
弁護士ドットコム
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自殺したアイドルの遺族を元事務所が提訴 会見内容は「名誉毀損」
11日、元所属事務所・Hプロジェクトと社長が、遺族を東京地裁に提訴した
共同通信
2019年6月5日
2019年2月26日
2019年2月19日
2019年2月18日
2019年1月1日
2018年12月24日
2018年11月7日
2018年10月26日
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アイドル自殺をめぐり社長が言及「家に帰りたがらないこと多く」
所属していた事務所の社長は、アイドルから家族の相談を受けていた、と告白
デイリー新潮
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自殺した地方アイドルが苦悩していた「家庭でのトラブル」
知人によると、アイドルは生前に周囲へ家庭でのトラブルを相談していたそう
NEWSポストセブン
2018年10月25日
2018年10月24日
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給料をもらえないのは当たり前 地方アイドルの実情を当事者語る
「給料が貰えないのは当たり前」「マックス月3000円ぐらい」と元アイドル
日刊SPA!
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自殺したアイドルの母が忘れられない呟き「おっきな刃物飛んできた」
事務所と揉めている最中に、大本さんが呟いた言葉が忘れられないと母
デイリー新潮