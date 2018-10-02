1942年1月27日生まれの日本の医師、医学者。京都大特別教授。
乗用車を運転していたのは、ノーベル賞を受賞した京都大学の本庶佑特別教授
ABEMA TIMES
小野薬品が本庶佑氏に解決金などとして50億円を支払うとのこと
読売新聞オンライン
新型コロナのワクチン開発は「非常にハードルが高い」とコメント
文春オンライン
本庶佑氏に提訴された小野薬品工業は6日、争っていく方針との立場を示した
共同通信
メルクに対し裁判を起こした際、小野薬品が本庶氏に協力を依頼したという
日刊ゲンダイDIGITAL
1つ目は「PCR検査の大幅増」、2つ目は東京など大都市の「完全外出自粛」
スポーツ報知
がん免疫治療薬の特許収入の配分を巡り、本庶佑氏との対立が続いている同社
本庶氏は配分の見直しを求めているが、2011年から続く交渉に進展は見られず
ニュースイッチ
本庶氏は特許対価の上乗せを求めているが、同社は応じない姿勢を示した
ネットでは「とてもカッコいい！」と話題にになっている
Japaaan
受賞により同社のがん治療薬「オプジーボ」が注目されたことに感謝した社長
がん治療薬「オプジーボ」の売り上げを大学に寄付するよう本庶氏が要請
山口県の宇部市立神原小学校時代から抱いていた、医学の道に進む夢
「本当にある意味厳しくて、怖い先生」だと1日の番組で山中伸弥教授が発言
ナリナリドットコム