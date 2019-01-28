メルボルン・ビクトリーはオーストラリアの都市メルボルンを本拠地とするプロサッカークラブ。
メルボルンは広島に敗れ、本田にとってはメルボルンでの最後の試合となった
THE ANSWER
サッカーダイジェストWeb
22日のサンフレッチェ広島戦で、クラブ最後の試合をするという
FOOTBALL ZONE
数メートル先にあるペットボトルを、目をつぶったまま取るというもの
先制点を演出した本田圭佑は、自身とチームの状態について手応えを口に
ゲキサカ
「来季、どこでプレーするかは決めていない」「最初から1年契約」と発言
エスコートキッズが目を丸くして呆然と本田を見上げる様子を写した1枚
監督の視点で考えて、動き出すようになったとコメントした本田
チームメイトの動きを見逃さないパスにより、同点ゴールを演出
試合後の取材で、今のJリーグは昔と「スタイルが変わってない」と話した
「石巻を訪問したときの恐ろしい光景は忘れてないです」と綴った本田
この試合に先発出場した本田圭佑は、後半5分に同点ゴールをアシスト
試合後、自身の状態について「コンディションは満足できない」とコメント
ケガから約2カ月ぶりの復帰を果たすと、今季6点目となる得点を記録
SOCCER KING
本田圭佑も名を連ね、自身初のACLメンバー登録を果たしている
本田が英語で「fact」と語ったところ、会見場が静まり返ってしまう一幕も
アジア杯で準優勝した森保ジャパンへ「刺激をありがとう！」とコメント
スポニチアネックス
世界各国の総勢2万人のアンケート結果で、1位に輝いたのは本田圭佑