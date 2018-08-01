村田修一が現役引退
『村田修一が現役引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年11月22日
2018年9月28日
2018年9月21日
2018年9月11日
2018年9月10日
2018年9月9日
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坂本勇人が村田修一に茶目っ気あふれるメッセージ 客席からも笑い
引退セレモニーでは、巨人・坂本勇人から寄せられたメッセージを紹介
デイリースポーツ
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「君に勇気をもらった」現役引退の村田修一が未熟児の長男に感謝
セレモニーでは、早産による未熟児だった長男への感謝の思いを述べた村田
デイリースポーツ
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「本当に幸せでした」 村田修一が正式に現役引退を表明
涙声で言葉に詰まりながらも、30年間の野球人生には悔いはないと発言
スポニチアネックス
2018年8月9日
2018年8月4日
2018年8月3日
2018年8月2日
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現役引退を表明した村田修一 事態を招いたのは巨人の誤算か
巨人は「どこかが手を挙げるだろう」との見通しで自由契約を告げたという
東スポWEB
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事実上引退を決断した村田修一の胸中「野球の指導者になりたい」
東スポへの連載記事で、家族のことを一番に考えての決断だと明かした
東スポWEB
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高校時代から親友・杉内俊哉が村田修一の決断を尊重「残念ですね」
杉内俊哉は親友の決断を尊重して「残念ですね」と語り、高校時代を回顧
スポーツ報知
2018年8月1日
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村田修一にかつての盟友・サブロー氏「現役続行を諦めないで」
元ロッテのサブロー氏はTwitterで「諦めないでほしい」とツイート
J-CASTニュース
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「男・村田修一」のこだわり 会見で引退の2文字を使わず
「来年も現役としてユニホームを着続けることは考えにくい」とした村田
スポニチアネックス
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村田修一が会見で松坂大輔への思いを吐露「ずっと背中を追いかけてきた」
高校時代からのライバルであり、中日で復活を果たした松坂大輔に言及
デイリースポーツ
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7月で契約終了の村田修一が会見「全力で野球をやってきました」
「全力で野球をやってきました」と晴れやかな表情で振り返る村田
スポニチアネックス
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38歳村田修一に立ちはだかったNPB「若手育成優先」の方針
2018年に38歳を迎える村田のNPB復帰を選手やファンらも願っていた
スポニチアネックス
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選手から人望が厚かった村田修一 指導者として戻ってくる？
村田は横浜時代や巨人時代、年齢に関係なく人望が厚かったと担当記者
スポーツ報知