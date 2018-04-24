衣笠祥雄さん死去
2018年4月23日、元プロ野球選手の衣笠祥雄さんが大腸がんのため71歳で死去。
2018年5月4日
2018年4月30日
2018年4月28日
2018年4月25日
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「さようなら鉄人…」衣笠祥雄さんの死去で新聞の縦読みが話題
「さようなら鉄人」「受け継がれる忍耐」の文字が、縦読みで作られている
Jタウンネット
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握手し「ありがとう」衣笠祥雄が最後の解説で槙原寛己氏に見せた姿
槙原寛己氏は「ありがとうって両手で握手してくださった」と言及
スポーツ報知
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衣笠祥雄さん死去 引退後に監督もコーチもしなかった理由
引退後、世渡りが得意ではないことなどを理由に監督などにはならなかった
スポニチアネックス
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華々しいキャリアの裏側に…波乱万丈な衣笠祥雄さんの野球人生
高校時代は捕手として活躍したが、プロ1年目に右肩を故障し失意のどん底へ
スポーツ報知
2018年4月24日
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衣笠祥雄さん最後の出演は本人の強い意志「仕事を全うしたいと」
最後の仕事になった19日の中継時、衣笠さんの体調は万全ではなかったという
J-CASTニュース
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槙原寛己氏が衣笠祥雄さんの生前の様子を明かす「非常にやせていた」
「19日に会ったときに非常にやせていたという印象だった」と槇原氏
スポーツ報知
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衣笠祥雄さん訃報 TBS高畑百合子アナの涙を堪え伝える姿にネットも涙
必死に涙を堪える声で訃報を報じ、気力を振り絞って最後まで伝えきった
デイリースポーツ
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ドジャースの前田健太 衣笠祥雄さんの急死に「すごく悲しい」
「まさかこういうことになると予想してなかったのですごく悲しい」と前田
フルカウント
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衣笠祥雄氏と共に解説したばかりの槙原寛己氏 「本当に声出なかった」
19日にDeNA−巨人戦を共に解説した際、体調が思わしくなかったと回顧
デイリースポーツ
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「鉄人」衣笠祥雄さんが死去 ネットでは野球解説時のかすれ声への心配も
現役引退後は野球解説者として活動し、19日にDeNA-巨人戦を解説したばかり
スポニチアネックス
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「鉄人」衣笠祥雄さんが死去 広島カープで2215試合連続出場
広島カープで活躍し、2215試合連続出場で「鉄人」と呼ばれた
ライブドアニュース速報