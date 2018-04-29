ハリルホジッチ氏の代表監督解任
日本サッカー協会がハリルホジッチ氏をサッカー日本代表監督から解任。
2019年4月10日
2018年7月25日
2018年6月21日
2018年6月8日
2018年6月5日
2018年6月3日
2018年5月26日
2018年5月22日
2018年5月21日
2018年5月17日
2018年5月15日
2018年5月12日
2018年5月11日
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ハリルホジッチ氏から提訴か 日本協会は質問状「確認していない」
質問状については「協会として確認していません」と取材に対応
スポニチアネックス
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ハリルホジッチ氏がサッカー協会提訴へ 名誉回復を求める訴訟
日本サッカー協会を相手取り、5月中にも東京地裁に提訴するという
読売新聞オンライン
2018年5月10日
2018年5月2日
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本田圭佑が「プロフェッショナル」出演 監督解任劇の舞台裏告白へ
ハリルホジッチ監督解任の舞台裏や極秘トレーニングの内容などを告白
スポニチアネックス
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ビートたけし、ハリルホジッチ氏に怒り心頭 対談のはずがクビに
ハリル氏と対談後に仏大使と食事する予定があったが、ハリル氏が突然の解任
東スポWEB