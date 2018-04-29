ハリルホジッチ氏の代表監督解任

日本サッカー協会がハリルホジッチ氏をサッカー日本代表監督から解任。

2019年4月10日

2018年7月25日

2018年6月21日

2018年6月8日

2018年6月5日

2018年6月3日

2018年5月26日

2018年5月22日

2018年5月21日

2018年5月17日

2018年5月15日

2018年5月12日

2018年5月11日

2018年5月10日

2018年5月2日

2018年4月30日

2018年4月29日