台湾東部地震
台湾の東部で日本時間2月7日未明、マグニチュード6.4の大きな地震が発生した。
2018年3月10日
2018年3月2日
2018年2月26日
2018年2月22日
2018年2月18日
2018年2月13日
2018年2月12日
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台湾地震の民間調査 最も思いを寄せてくれた国は1位・日本
最も思いを寄せてくれた国を問う設問では、日本が75.8％で1位に
読売新聞オンライン
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台湾地震に関する世論調査 支援と気遣いが最も多かった国は「日本」
支援と気遣いが最も多かったのは「日本」だと答えた台湾人は75.8％に上った
中央社フォーカス台湾
2018年2月10日
2018年2月9日
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台湾東部地震で行方不明になった7人の捜索続く 生命反応の感知あり
下層部にあったホテルの客7人の安否が確認されておらず、捜査が続いている
中央社フォーカス台湾
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搭乗券に手書きの「加油！（頑張って）」空港の対応に台湾人旅行者が感激
羽田空港で搭乗券を受け取ると、「加油！（頑張って）」とのメッセージ
Record China
2018年2月8日
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安倍晋三首相がフェイスブックに直筆の「台湾加油」台湾メディアが評価
フェイスブック上で安倍首相直筆の「台湾加油（台湾頑張れ）」の文字を掲載
Record China
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阿部寛、台湾地震のために1000万円の寄付を明言 台湾全土から感謝の声
台湾地震のために、1000万円を寄付するとその場で明言した
まぐまぐニュース
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リン・チーリンが台湾地震の被災地へメッセージ「PRAY FOR HUALIEN」
黒地に白抜き文字で「PRAY FOR HUALIEN」と書かれている画像
東スポWEB
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高須克弥院長、台湾地震を受け支援を表明 自身の新刊の印税を全額寄付へ
以前の台湾地震の際と同様に、日本赤十字社を通じて1000万円を送るという
トピックニュース