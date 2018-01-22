京都大のiPS論文に不正発覚
『京都大のiPS論文に不正発覚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年2月26日
2018年1月25日
2018年1月24日
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山中伸弥教授が続投の意向を示す 不正を防止する体制づくりへ
部下の論文不正に触れ「私たちの信用が一夜にして失われてしまった」と謝罪
読売新聞オンライン
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山中伸弥教授が部下の論文捏造で辞任を視野に NHKが大慌てか
「NHKが慌てていますよ。うまく収まってほしい、とね」と放送担当記者
週刊女性PRIME
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立川志らく iPS論文の不正で山中伸弥氏が辞任になれば「人類の損失」
番組では、iPS細胞研究所の助教が発表した論文における不正行為を特集
トピックニュース
2018年1月23日
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山中伸弥教授「辞職の可能性も検討」相次ぐ「やめないで」の声
同日、iPS研所長として会見の場に立った山中伸弥氏は辞任の可能性も示唆
J-CASTニュース
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京都大のiPS論文 2017年発表の主要な図6点すべてに不正
主要な図6点すべてと、補足図6点中5点に不正があったと認定
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