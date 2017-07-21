2017年6月17日、AKB48選抜総選挙の開票イベントで、NMB48の須藤凜々花が結婚宣言をした。
婚約者の男性とは同棲していないが、男性宅に最大で6連泊したと告白
ナリナリドットコム
須藤は、相手の男性の実家に「ご挨拶にもいきました」と明かした
スポーツ報知
彼の実家がある愛媛に行き、空港で「結婚させてください」と口にしたという
総選挙の前日に現場マネジャーから「そういう話がある」と聞いていたそう
モデルプレス
「優しいうそが1番ドチャクソ悪い」という考えを持っているという
トピックニュース
「おめでとうって言われながら結婚してほしかった」と言われたという
日刊スポーツ
「そこまでキッチリ言って大丈夫だった？」と気遣った和田アキ子
オリコンニュース
周囲から反対された際、「初めて離婚するならこの人がいい」と説得したそう
「全部本当に思って言ったことです。クズでごめんなさい」と謝罪
アイドルの仕事について「やっぱ営業じゃないですか」とコメントする場面も
女性自身
彼氏と一緒のときも、自分の顔を鏡で見ながらご飯を食べると話す須藤
「すごい姿を見せながら、夢を追い掛けられるよう頑張ります」とコメント
キャプテンの山本彩に結婚発表を事前に話さなかった理由に指原莉乃らは感心
レギュラー出演する番組では、すでに9月放送分の収録をしているという
デイリースポーツ
「夢をあきらめず、私もNMBのために頑張っていきたいと思います」と挨拶
スポニチアネックス
須藤は「私はドイツで博士号を取ってきます」と直筆コメントを寄せた
披露した新曲には「急に勝手なこと言い出したのはなぜ？」というフレーズ
卒業後のタレント活動について「その選択肢もあるかなと思います」と須藤
東スポWEB
「最後までメンバーの一員としてできることをやり切りたい」と須藤
終始和やかなムードだったが、須藤凜々花に関する質問が飛ぶと、吉田は困惑