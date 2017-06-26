プロ野球オールスター2017
『プロ野球オールスター2017』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年7月16日
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楽天の美馬学 オールスター出場も、球場入口で止められる事態
「まさかの美馬選手、入口で…関係者ですか？ といわれてこの表情」と投稿
ナリナリドットコム
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広島・新井貴浩 オールスターの人気低迷の質問に言及
球宴の人気低迷について「今はまだファンの人は喜んでくれている」と指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
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張本勲氏 プロ野球オールスターゲームに出場した選手に嘆き
出場選手について「最近、目立ちたがり屋が少なくなりました」と指摘
スポーツ報知
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高橋由伸監督 小林誠司の球宴での本塁打に苦笑「自分に得がないよ」
コーチとしてベンチ入りした高橋由伸監督は思わず苦笑い
スポニチアネックス
2017年7月15日
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緒方孝市監督が違うユニのまま試合に突入 1回裏に早着替え
ビジター試合にもかかわらず、上下白のホームユニホームで登場
東スポWEB
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オールスター第2戦で小林誠司がまさかの先制弾 高橋由伸監督も驚愕
今季リーグ戦で本塁打なしだが、金子千尋から左翼席へ文句なしの一発
スポニチアネックス
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則本昂大がオールスターで自己最速更新 158キロをマーク
2回、全セのゲレーロに投じた2球目で158キロをマーク
フルカウント
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柳田悠岐が2日連続でホームランダービー優勝「マリンの風のおかげ」
「今日は無理だと思っていたが、マリンの風のおかげです」とコメント
スポニチアネックス
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源田壮亮が大谷翔平と積極的に打撃論を交わす「参考にしない方がいい」
「（大谷は）僕じゃ振れないようなバットを振っている」とコメント
東スポWEB
2017年7月14日
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プロ野球オールスター戦 実況の「トラックマン」連呼に賛否
テレビ朝日系の生中継では、弾道測定器トラックマンのデータを活用
ナリナリドットコム
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DeNAの筒香嘉智が球宴に4番先発出場 西武の菊池雄星から連続本塁打
0−1と全パ1点リードの4回裏、西武の菊池雄星から左翼席へ本塁打を放った
スポニチアネックス
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日本ハム大谷翔平が「ラスト球宴」へ 「3番・DH」での出場が濃厚
「皆さまの期待に応えられるように頑張ります」と意気込み
スポーツ報知
2017年7月11日
2017年7月3日
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球宴ファン投票で「0」のロッテ 田村龍弘が神妙な表情でコメント
「チームもこういう状況で選んでいただいた」と監督推薦の田村龍弘が言及
フルカウント
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オールスターゲーム全出場選手が決定 最多は広島とソフトバンクの7人
球団別で、最多は広島とソフトバンクの7人、最少はヤクルトの1人だった
スポニチアネックス
2017年6月29日
2017年6月27日
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大谷翔平のオールスター選出「ファンの民度」を問う記事に反論
これに対し、「ファンの民度が問われかねない」と嘆く記事がネット上に掲載
Sports Watch
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球宴ファン投票で珍事発生 27年ぶりにセ・パ本拠球団選手が選出されず
開催球場を本拠とする球団の選手が一人も選出されない珍現象が起きた
スポニチアネックス
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巨人・菅野智之、球宴でオール直球を予告 パの強打者相手に決意表明
パ・リーグの強打者相手にオール直球で挑む決意を明かした菅野
スポーツ報知