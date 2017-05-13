神田沙也加と村田充の結婚
2017年4月、神田沙也加と村田充が結婚することを発表した。
2019年12月9日
2018年3月14日
2017年7月21日
2017年5月31日
2017年5月20日
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ミッツ・マングローブ 神田沙也加の投稿を「お母さん譲り」と指摘
神田正輝と夫との3ショットを投稿したことに対し「お母さん譲り」と指摘
トピックニュース
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神田沙也加の夫・村田充の「貞操の誓い」 杉村太蔵らから疑問噴出
20日放送の番組で、「貞操の誓い」を取り上げると出演者からは疑問が続出
デイリースポーツ
2017年5月18日
2017年5月17日
2017年5月16日
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神田沙也加と村田充の結婚パーティー カメラマンが抜けがけし大混乱に
マスコミは立ち位置を決めていたが、1人のカメラマンが協定を破り大揉め
日刊ゲンダイDIGITAL
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神田沙也加の結婚に言及しない松田聖子 どこで何をしている？
自宅前で直撃取材したが、答えたくないという意思を感じたと芸能記者
日刊ゲンダイDIGITAL
2017年5月15日
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神田沙也加と村田充のペアルック志向 「バイキング」出演者が拒絶反応
坂上忍は「男はやっぱりちょっと照れちゃわない？」と否定的な様子
デイリースポーツ
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フィフィ 神田沙也加の報道陣に対する告発に異論「発信する必要はない」
結婚披露パーティーにて、報道陣のカメラで村田充が負傷したと明かした神田
トピックニュース
2017年5月14日
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中身は松田聖子？神田沙也加の結婚パーティー出席のふなっしーに憶測
「女性自身」によると中の人は松田聖子なのではとの憶測が飛び交ったという
女性自身
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神田沙也加の神対応に称賛 過熱報道への恐怖語るも気遣い見せる
過熱報道への恐怖を明かす一方、報道陣に向けても御礼の言葉を述べた神田
女性自身
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神田沙也加がウェディングドレス姿を公開「純潔」意味するユリのデザイン
ドレスはオースティン スカーレットのもので、すらっとしたシルエット
ABEMA TIMES
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神田沙也加 報道陣による夫や車への被害に嘆き「涙が出そうです」
帰り際、カメラが夫・村田充の右目にぶつかり、村田が怪我をしたと明かした
トピックニュース
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神田沙也加が都内で結婚パーティー開催 松田聖子は出席せず
約60人が出席したが、神田の母・松田聖子は出席しなかった
スポニチアネックス
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神田沙也加と村田充 結婚指輪に「38」と「32」の数字を刻印
結婚指輪には充を示す「32」沙也加を示す「38」の数字が刻印されているそう
日刊スポーツ