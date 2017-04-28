菊川怜の結婚
2017年4月28日、女優の菊川怜が「とくダネ！」で40代男性との結婚を発表した。
2017年8月25日
2017年5月23日
2017年5月17日
2017年5月12日
2017年5月11日
2017年5月10日
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井上公造氏 「隠し子」という表現に怒り「大嫌いです！」
「隠し子って言葉、大嫌いです！」と切り出した井上氏
トピックニュース
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菊川怜の結婚相手の人柄を実業家が明かす「相当モテます」
「一代で財を成した経営者にありがちな傲慢なところはない」と知人
Smart FLASH
2017年5月9日
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菊川怜の夫がマスコミに取材禁止を通告 守られない場合には法的措置も
週刊新潮によると、守られない場合には法的措置を取ると書かれていたそう
デイリー新潮
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高橋真麻、菊川怜の結婚相手とは旧知の仲「女性に心を開く方ではない」
「そうそう女性に心を開く方ではないと思う」とのこと
東スポWEB
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菊川怜の結婚相手に疑惑「2人の女性と同時期に婚外子」と週刊文春が報道
2012年、2人の内縁女性との間に同時期に婚外子をもうけていたという
文春オンライン
2017年5月6日
2017年4月30日
2017年4月29日
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菊川怜の結婚相手は「最強の投資家」堀江貴文氏もかつて経営手腕を絶賛
穐田氏は起業家や実業家の間で「最強の投資家」と呼ばれる人物だそう
日刊スポーツ
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フジテレビの亀山千広社長「とくダネ！」の「脱・独身」演出に苦言
「祝 脱・独身」という垂れ幕がネットで炎上したことについてコメントした
スポニチアネックス
2017年4月28日
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小島慶子が菊川怜への「脱独身」垂れ幕に嫌悪感「めちゃくちゃ感じ悪い」
「祝・脱独身はウケると思うセンスがさえ過ぎている」と皮肉たっぷりに批判
日刊スポーツ
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菊川怜の結婚相手の男性について井上公造氏が言及「個人資産ウン百億」
「超玉の輿婚で間違いない」「個人資産ウン百億ぐらい」と暴露
トピックニュース
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菊川怜の結婚に「祝！脱・独身」と垂れ幕、フジ亀山千広社長が苦言
菊川怜の結婚に「祝！脱・独身」という垂れ幕の入ったくす玉を用意
デイリースポーツ
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菊川怜が結婚 とくダネの演出に「悪気なくやってるのが根深い」などの意見
番組冒頭、菊川がくす玉の紐を引っ張ると「祝 脱・独身」と書かれた垂れ幕
J-CASTニュース
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菊川怜が40代男性と結婚 小倉智昭は「大物」であることを示唆
小倉智昭は「そのへんにいる人じゃない」と「大物」であることを示唆
デイリースポーツ
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菊川怜が結婚を「とくダネ！」で発表 お相手は40代一般男性
くす玉の紐を引っ張ると、「祝・脱独身」の垂れ幕が降りた
オリコンニュース