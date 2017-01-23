松方弘樹さん死去
俳優の松方弘樹さんが2017年1月21日、脳リンパ腫のため74歳で死去した。
2017年6月6日
2017年4月14日
2017年4月1日
2017年2月3日
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松方弘樹さんの子を産んだ千葉マリアの現在 親子3人で薬物と向き合う生活
依存症リハビリ施設を運営し、親子3人で薬物と向き合う生活だと告白
トピックニュース
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松方弘樹さん、金銭的に苦しく遺産はゼロか 特別個室も出て一般個室に
1日10万円の特別個室も出て、一般の個室に移っていたと松方さんの知人
女性自身
2017年2月1日
2017年1月27日
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松方弘樹さんの交際費は月に1400万円 渡辺えり明かす
映画で共演した際、松方さんは酒や食べ物など大量に差し入れてくれたという
デイリースポーツ
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松方弘樹さんの事実婚妻 入籍しなかったのは元妻と子どもたちへの配慮
松方さんの元妻と子どもたちへの配慮から入籍しなかったと、事実婚妻の知人
NEWSポストセブン
2017年1月25日
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松方弘樹さんの回復後に放送予定だったファミリーヒストリー 2月2日に放送
内容はファミリーヒストリー「松方弘樹・目黒祐樹〜芸能一家の歳月〜」
スポーツ報知
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松方弘樹さん死去 ジャニー喜多川氏が悲嘆「先に逝っちゃうなんて」
東京から京都まで自分で土産を届けてくれる、気遣いが凄い人だったと回想
スポニチアネックス
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梅宮辰夫 松方弘樹さん最後は「体重が40kgだったと聞いた」
2016年12月の最後の対面では「オイッて言っても反応しなかった」とコメント
スポニチアネックス
2017年1月24日
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哀川翔が松方弘樹さんとの思い出語る「ひとり1本、ブランデー」
初対面で飲みに誘われたとき、ひとり1本ブランデーが並べられたという
トピックニュース
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松方弘樹さんの闘病生活を支えた 内縁の妻の献身ぶり
25年間寄り添ってきた中で、一度も松方さんに結婚を迫らず支えていたそう
東スポWEB
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梅宮辰夫 松方弘樹さんと事実婚だった元女優・山本万里子さんを称える
気丈に振る舞っていたものの、人知れず泣いていたことを明かした梅宮
デイリースポーツ
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梅宮辰夫「人間ってこんなに簡単なのか」 松方弘樹さんの遺骨を前に涙
「人間ってこんな簡単なのかとつくづく思った」と火葬場では遺骨を前に涙
デイリースポーツ
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菊川怜がタクシーを横取る失敗 松方弘樹氏が見せた優しさ
「スタイルのいい女の子が駆け寄って来るかと思ったら…」と言われたそう
日刊スポーツ
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松方弘樹さん死去 千葉真一は「うそじゃないのか」と絶句
映画「仁義なき戦い」などで共演し、長年の友人関係にあった千葉真一
日刊スポーツ