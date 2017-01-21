稀勢の里が初優勝
大相撲初場所で、稀勢の里が初優勝を決めた。新入幕から73場所目のスロー優勝。
2017年1月25日
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稀勢の里の横綱昇進が正式に決定 日本出身は19年ぶり
初場所で初優勝を飾った、大関稀勢の里の第72代横綱への昇進を正式に決めた
読売新聞オンライン
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稀勢の里、口上で注目された四字熟語は使わず「精進致します」
「横綱の名に恥じぬよう精進致します」と口上を述べた稀勢の里
スポーツ報知
2017年1月24日
2017年1月23日
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稀勢の里の「横綱」昇進に市川海老蔵が苦言「日本人横綱のため？」
市川海老蔵は、23日のブログで稀勢の里を祝福しながらも辛口なコメント
J-CASTニュース
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横審が稀勢の里の横綱昇進を推薦 19年ぶりの和製横綱が誕生へ
和製横綱の誕生となると1998年夏場所後の3代目若乃花以来19年ぶり
スポーツ報知
2017年1月22日
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元横綱朝青龍 悲願の初優勝を決めた稀勢の里を祝福「泣いちゃた」
元横綱朝青龍は「長い間ご苦労様。ついでに泣いちゃた」とツイート
スポーツ報知
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稀勢の里が初の優勝インタビューで男泣き 必死に言葉を絞り出す
初の優勝インタビューでは、これまでの道を振り返り涙した
スポニチアネックス
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初優勝の稀勢の里 千秋楽で白鵬も退け横綱昇進を確実に
追い込まれながらも逆転し、初優勝が決まった記念の場所を白星で締めた
スポニチアネックス