アパホテル客室の本に中国が反発
アパホテルの客室に設置されていた本が南京大虐殺を否定する内容だったとして、中国国内から批判の声があがっている問題。
2017年11月14日
2017年6月7日
2017年3月11日
2017年2月15日
2017年2月5日
2017年2月4日
2017年2月2日
2017年2月1日
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韓国の大韓体育会 公式宿舎をアパグループのホテルから変更を要請
選手団の宿舎について、アパグループのホテルから変更するよう組織委に要請
読売新聞オンライン
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外国の領土内にあるアパホテルに指図は非常識…中国の言動に指摘
中国外務省の報道官は1月17日、アパホテルを非難するコメントを発表した
JBpress
2017年1月31日
2017年1月29日
2017年1月28日
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アパホテルの炎上騒動 従業員の本音「いつかこうなると」
元谷外志雄代表からは「本当の歴史を伝えないと」と聞かされてきたという
日刊ゲンダイDIGITAL
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高須克弥氏がアパホテル問題に言及 「中国政府が完全に間違っている」
日本では言論の自由があり、書籍での主張を咎めることはできないとコメント
NEWSポストセブン
2017年1月27日
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堀江貴文氏がアパホテルの好調ぶりを指摘「いっぱいでウッハウハ」
「もう（客室が）いっぱいなんで、ウッハウハなんですよ」とコメント
トピックニュース
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アパホテル騒動の発端 「南京書籍」の増刷が決定
アパグループは27日、騒動の発端になった書籍の増刷を明らかにした
J-CASTニュース
2017年1月26日
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中国の大手旅行会社 アパホテルへの全面的なボイコットを発表
中国旅行大手が25日、アパホテルの全面的なボイコットを発表した
Record China
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アパホテル書籍問題 中国国内は意外にも無関心な反応
中国ネットでは、抗議デモが始まるようなヒートアップはうかがえないという
東スポWEB