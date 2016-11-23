2016Jリーグチャンピオンシップ
J1の年間王者決定戦。2016年は浦和レッズ、鹿島アントラーズ、川崎フロンターレが出場する。
2017年2月23日
2016年12月5日
2016年12月4日
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前園真聖氏が自分と重ねた鈴木優磨の姿 若手らしからぬ精神力の強さ
鈴木は決勝点がかかるPKの場面で、「自分に蹴らせろ」と金崎夢生に迫った
ZONO'S EYE
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鹿島アントラーズの小笠原満男 年間3位からの優勝も「ルールはルール」
年間3位からの王座奪取について、鹿島キャプテンの小笠原満男が言及
サッカーダイジェストWeb
2016年12月3日
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小笠原満男が15個目のタイトルを獲得 Jリーガーとして最多タイ
主将の小笠原満男が獲得したタイトル数は、この日で15個目となった
スポーツ報知
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石井正忠監督「本当にうれしい」 クラブ史上初の日本人監督でリーグV
クラブ史上初の日本人監督でのリーグVに石井正忠監督は笑顔
スポーツ報知
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PKキッカーを務めた金崎夢生 「優磨には悪いですけどもらいました」
金崎夢生は、鈴木優磨が獲得したPKを左隅に突き刺して2点目を挙げた
サッカーダイジェストWeb
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ハリルホジッチ監督の予言的中「鹿島が何かを成し遂げるのでは」
ハリルホジッチ監督はハーフタイムにNHKのインタビューに応じた
デイリースポーツ
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鹿島アントラーズが8度目の年間王者に 浦和は悪夢の大逆転負け
年間勝ち点15差をひっくり返す大逆転劇で、7年ぶり8度目の年間王者
スポニチアネックス
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ハリルホジッチ監督がCSを評価 「浦和は背後のロングボールに弱い」
ハリルホジッチ監督はハーフタイムに「美しい前半だった」と評価
デイリースポーツ
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JリーグCS決勝のスタメンを発表 鹿島アントラーズは柴崎岳が先発復帰
両チームのスタメンが発表され浦和レッズの李忠成はベンチスタートとなった
サッカーダイジェストWeb
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NHKがラテ欄の縦読みでJリーグCS決勝にエール 「歴史に残る熱戦を」
試合を生放送するNHKが新聞のラテ欄で両チームにエールを送っている
スポニチアネックス