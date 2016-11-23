2016Jリーグチャンピオンシップ

J1の年間王者決定戦。2016年は浦和レッズ、鹿島アントラーズ、川崎フロンターレが出場する。

2017年2月23日

2016年12月5日

2016年12月4日

2016年12月3日

2016年11月30日

2016年11月23日