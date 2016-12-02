原発いじめ問題
福島の原発事故から避難した子どもが、転校先でいじめを受けていた問題。
2018年3月22日
2017年5月28日
2017年3月25日
2017年3月16日
2017年3月8日
2017年1月30日
2017年1月29日
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乙武洋匡氏、いじめ報道に持論 メディアにお願いしていること
「『いじめ』とか『体罰』っていう言葉を安易に使わないで欲しい」と主張
トピックニュース
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松本人志 横浜市教育長のいじめ不認定問題を批判「なかなかタチが悪い」
「第2のいじめになってしまっている」「なかなかタチが悪い」とコメント
トピックニュース
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まえだまえだの前田航基 「いじめ認定困難」発言の教育長を批判
「恥ずかしげもなく『いじめじゃない』なんて言えたなと思う」とコメント
マイナビニュース
2017年1月27日
2017年1月24日
2017年1月21日
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原発で避難の生徒を「菌」扱い 教育委員会がいじめを認める
教育委員会が会見を開き、いじめがあったことを認めた
日テレNEWS NNN
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小学生が150万円おごらされる 横浜市教育長はいじめではないと明言
同級生から150万円をおごらされていたことに横浜市教育委員長が言及した
BUZZAP！