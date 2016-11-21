テレビ朝日で2015年5月10日より放送されている音楽番組。関ジャニ∞の冠番組。
ボーカルを務めた西川貴教は3日の番組で「黒歴史扱い」していたと筆者
集英社オンライン
第8位にはMrs.GREEN APPLEの「Blizzard」を選び、ボーカル大森元貴を絶賛
スポニチアネックス
「常連」として出演してきた「関ジャム」での去就が注目視されているそう
東スポWEB
常田の音楽について、Vaundyが「理論的組み立て」が優れているなどと評価
テレ朝POST
大倉忠義は「自然の現象だとしても、すごく悔しいです」とコメント
番組で山寺は、映画「アラジン」の名曲「フレンド・ライク・ミー」を披露
ナリナリドットコム
父の部屋にあったスピッツを聴いて以来、草野マサムネが「私の神様」と告白
モデルプレス
いしわたり淳治氏は星野源の「ドラえもん」を5位に選出
E-TALENTBANK
近藤はその際、渋谷すばるについて「たぶん独立するんじゃないかな」と発言
J-CASTニュース
正統派×異端な講師陣の魅力的な「授業」が視聴者の好奇心を呼び覚ますそう
オリコンニュース
年間契約金+出演料となっており、出演料のみという他の劇団とは異なる
トピックニュース
庵野秀明監督は「エヴァ」の音楽を「そのまま使いたい」と要望したという
天井から吊されていた人形が実は人間で一斉に動き出すという過激な演出
当初は「しあわせになろうよ」だったが「プロとしての何か」が働いたという
デイリースポーツ
福山と同じ1969年生まれ、1990年デビューの槇原敬之だという
スキマスイッチの常田真太郎は、音楽についてアドバイスを受けたという
当時の恋人を不審に思い、槇原が後を追ったところ浮気現場を目撃したという
中田敦彦が首をかしげるポーズは、中田のアドリブなのだという