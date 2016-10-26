高田萌生

創志学園エース。 プロ野球ドラフト会議2016で巨人（読売ジャイアンツ）の5位指名。

2025年1月31日

2020年8月15日

2020年7月17日

2020年7月15日

2020年7月14日

2018年3月17日

2016年10月26日