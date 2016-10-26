高田萌生
創志学園エース。 プロ野球ドラフト会議2016で巨人（読売ジャイアンツ）の5位指名。
2025年1月31日
2020年8月15日
2020年7月17日
2020年7月15日
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巨人から楽天へトレードの高田萌生が入団会見「やってやるぞ」
トレードについては「チャンスをもらったという風に思った」とコメント
デイリースポーツ
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有望株・高田萌生の放出 高校球界の「巨人離れ」が加速？
高校球界では「巨人離れ」が加速しそうだと球界関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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「平良拳太郎の二の舞いに？」巨人の高田萌生の放出に他球団から指摘
他球団からは、DeNAへ移籍した平良拳太郎の二の舞いになりかねないとの声も
東スポWEB
2020年7月14日
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「松坂2世」の巨人・高田萌生が楽天に電撃移籍 球団関係者も驚き隠せず
「松坂2世」との呼び声も高く、未来のエース候補として期待されていた高田
東スポWEB
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異例トレードの舞台裏 楽天の石井一久GM「巨人に望まれて…」
楽天の石井一久GMは、高梨は巨人に望まれており出場機会もあると感じたそう
デイリースポーツ
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巨人・高田萌生と楽天・高梨雄平が電撃トレード、超異例の成立に
同一球団同士で、約3週間に2度目のトレード成立は超異例のことだそう
スポーツ報知