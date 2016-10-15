クライマックスシリーズ2016
日本のプロ野球における2016年度のクライマックスシリーズ。
2016年12月12日
2016年12月6日
2016年10月17日
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中日の小笠原慎之介、巨大化誓う 大谷翔平の165キロには「嘘だろ」
100マイルの速球をマスターするため、体重を100キロにすると意気込む小笠原
スポーツ報知
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大谷翔平、1年で最速が3キロ増 ダルビッシュ有「来年は168km/hかぁ」
ダルビッシュ有がTwitterで、「1年でMAXを3km/h更新したんですよね」と言及
フルカウント
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松井秀喜氏が大谷翔平の投球に感嘆「打てないでしょうね」
日本最速となる165キロに、「へぇー」と驚いたようす
Sports Watch
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野村克也氏がソフトバンクのバッテリーにボヤキ 「お粗末」
日本ハム戦で、「（スクイズの）警戒がない」とソフトバンクの捕手にボヤキ
BASEBALL KING
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大谷翔平の父が息子の雄姿にビックリ 「まさか出てくると…」
DHの大谷が9回から登板したことに「まさか出てくると思わなかった」と父親
スポニチアネックス
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大谷翔平の投球に野村克也氏が喜び「すごいね。プロ野球バンザーイ！」
大谷が吉村裕基に投じた初球で、プロ野球新記録となる165キロを計測
BASEBALL KING
2016年10月16日
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大谷翔平をクローザー起用した裏 栗山英樹監督が明かす
普段は控えめな大谷がベンチ内で猛アピールをしてきたと栗山監督が明かした
東スポWEB
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加藤紗里 「日本シリーズ」と「CS」を間違えてTwitterに投稿
「CSってやつに出場らしいじゃ〜ん」と、勘違いと思われるツイートを投稿
東スポWEB
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大谷翔平がサプライズ登板 自己最速165キロを投げ込む姿にネット騒然
9回には3番DH出場の大谷翔平が登板し、自己最速165キロを叩き出した
スポニチアネックス
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日本ハムの中田翔がパ・リーグCS最多の7号ソロ 打線に火を付けるか
4試合ぶりの2号ソロで、CSではパ・リーグ最多の通算7本塁打目
フルカウント
2016年10月15日
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日本ハム栗山英樹監督「誰に対しても代打を出す」 非情采配を予告
3点を追う8回には今シーズン全試合出場した中島に代打の岡を送るも無得点
デイリースポーツ
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栗山英樹監督「ただただ申し訳ない」 日本シリーズ進出決められず
栗山英樹監督は「これだけ応援してもらってただただ申し訳ない」とコメント
スポーツ報知
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ソフトバンクが今宮健太の2ランなどで圧勝 対戦成績を2勝3敗に
2回に長谷川のソロ本塁打で先行し、3回には柳田の中前適時打で加点
スポーツ報知
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日本シリーズ出場を決めた広島 田中広輔は打率8割超えでMVP獲得
今シリーズは通算17打席に立って、12打数10安打5四球4打点
デイリースポーツ
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広島カープが25年ぶりに日本シリーズ進出 DeNAの猛追振り切る
対戦成績を4勝1敗とし、25年ぶりの日本シリーズ進出が決定
スポニチアネックス
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田中広輔がCSでも「神ってる」 10安打目で驚異の9打率割超え
3点リードの6回に2打点目を記録し「飛んでくれたコースが良かった」と笑顔
デイリースポーツ
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骨折しているDeNA梶谷隆幸 「ド根性2ラン」を右翼席にたたき込む
4点を追う3回、骨折しながらも強行出場を続ける梶谷隆幸が2ランホームラン
デイリースポーツ
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大谷翔平、第6戦までもつれた際の中4日先発も 「いつでも僕はいける」
中4日での大谷の投手起用について「可能性はなくはない」と否定しなかった
スポニチアネックス