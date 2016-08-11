内村航平が五輪個人総合で2連覇
内村航平がリオ五輪体操個人総合で金メダル。ミュンヘン五輪の加藤沢男以来、44年ぶりの２連覇達成。
2016年8月13日
2016年8月12日
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体操銀メダリストのベルニャエフを酷評 小倉智昭氏の発言に批判
同選手の鉄棒の演技について「鉄棒のまわりをただ回ってただけ」と酷評
J-CASTニュース
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内村航平を中国メディアが絶賛「挑める選手など誰一人いない」
「現在の体操界において、その地位に挑める選手など誰一人いない」と絶賛
サーチナ
2016年8月11日
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銅メダルの選手が内村航平に脱帽「クレイジーという言葉を使うしか」
2位のべルニャエフは「一緒に競技できることは素晴らしい経験」とコメント
読売新聞オンライン
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内村航平の疲労困憊な姿をコーチが明かす「今まで見たことない」
森泉貴博コーチはウォーミングアップの姿を見て苦戦を覚悟していたという
スポーツ報知
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内村航平に2位のベルニャエフが賛辞 「世界で1番クールな人間」
ベルニャエフは内村について「世界で1番クールな人間だよ」と称賛
デイリースポーツ
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内村航平を揶揄のメディアを一喝 ベルニャエフの人間性に絶賛
会見で海外メディアが内村に、審判に好かれているのではと質問
デイリースポーツ
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金メダル獲得、内村航平の千穂夫人が王者の素顔明かす 「家ではイクメン」
千穂夫人は11日の番組で「家ではイクメンですね」と素顔を明かした
デイリースポーツ
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内村航平が体操個人総合で金メダル、鉄棒で奇跡の逆転！
5種目を終えた時点で2位だったが、鉄棒は完璧な演技で逆転
デイリースポーツ