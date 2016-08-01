元千代の富士・九重親方が死去
『元千代の富士・九重親方が死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年10月2日
2016年9月11日
2016年8月22日
2016年8月21日
2016年8月9日
2016年8月7日
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秋元梢 ラジオで涙ながらに父・九重親方の思い出を語る
「最後は苦しむことなく息を引き取りました」と涙ながらに話した
デイリースポーツ
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ダウンタウン松本人志、亡くなる半年前の九重親方の様子を明かす
料理店で会った際に、「『いつもありがとね』と言ってくれた」と明かした
デイリースポーツ
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九重親方の通夜 松山千春「ご冥福は祈らない、俺たちは許さん」
「まさか屈強な男がこんなに早く逝くなんて」と悔やんだ
スポニチアネックス
2016年8月6日
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アントニオ猪木氏ら九重親方を偲ぶ 「こんなに早く逝くとは」
アントニオ猪木氏は「こんなに早く逝くとは」と鎮痛な面持ち
東スポWEB
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九重親方との思い出 次女である秋元梢が涙ながらに語る
「家族5人の時間がなかったので、最期を5人で過ごせてよかった」と涙
デイリースポーツ
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九重親方が死去 「娘の誕生日までは…」と最後の気力振り絞る
知人によると、「娘の誕生日までは…」と最後の気力を振り絞っていたという
NEWSポストセブン
2016年8月4日
2016年8月3日
2016年8月2日
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「火曜サプライズ」で九重親方への追悼の意を込め、秋元梢のロケ模様放送
コーナー冒頭、7月19日に秋元梢とロケを行っていたというテロップが流れた
スポーツ報知
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九重親方をナンバー2から下ろした人物 北の湖理事長の右腕か
14年の理事選で落選したが、背景には相撲協会の顧問の存在があったという
日刊ゲンダイDIGITAL
2016年8月1日
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九重親方の命を奪った「すい臓がん」の恐怖 予防はできる？
すい臓がんは最悪のがんと呼ばれ、5年生存率は7.7％と全てのがんの中で最低
J-CASTニュース
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九重親方との「幻の一番」 曙が明かす「本当の強さを知った」
曙は1992年に出稽古で、すでに引退していた九重親方に胸を借りたことを回想
東スポWEB
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元横綱の朝青龍が来日 「神様」九重親方の死を悼む
31日に膵臓ガンで死去した元横綱千代の富士の九重親方についてコメント
スポニチアネックス
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北の富士勝昭さん無念 師匠より先に他界した九重親方をしのぶ
1日、現役時代の師匠だった元横綱北の富士勝昭氏が九重部屋に弔問に訪れた
スポニチアネックス
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九重部屋は佐ノ山親方が継承「本当の父親だと思っていた」
「血のつながりはないけど、本当の父親だと思っていた」と佐ノ山親方
スポーツ報知