在韓米軍へのTHAAD配備

2016年7月、朝鮮半島有事に備えて、THAAD（終末高高度防衛ミサイル）を在韓米軍に配備することが決まったと発表された。

2018年10月26日

2018年1月2日

2017年12月20日

2017年11月9日

2017年10月10日

2017年9月14日

2017年9月9日

2017年9月8日

2017年9月5日

2017年7月30日

2017年7月25日

2017年7月18日

2017年6月29日