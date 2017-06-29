2016年7月、朝鮮半島有事に備えて、THAAD（終末高高度防衛ミサイル）を在韓米軍に配備することが決まったと発表された。
「空白の2年」の間に、高価市場では資生堂などグローバルブランドが躍進
中央日報
正恩氏は関係改善のためとして、THAAD撤収を要望しているという
デイリーNKジャパン
韓国への旅行を取りやめた中国人の一部は、日本に渡航先を変更
サーチナ
「韓国、北京に頭を下げる」と題した社説で「信頼できない友人」と評価
THAAD問題をめぐって反韓感情が高まっていることが原因だと紹介
系列のロッテマートが中国国内の店舗の売却手続きに入った
読売新聞オンライン
首都・ソウルが射程距離圏外であることに、韓国ネットでコメントが殺到
Record China
配備先では地元住民数百人らが抗議し、警察官と衝突して負傷者も出たという
「軍事的な意味での、我々の対応への質問が提起されることになる」と主張
THAAD基地に近い地域の住民が反発しているという
隔離された空間で荷物を細かく検査され、お土産を取り上げられたという人も
日韓慰安婦合意の見直しを提起するなど、日本に対しては前政権の方針を転換
THAAD配備に反対する団体の包囲デモに関連し、問題の余地があるとしている