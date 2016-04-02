『藤井弘輝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
アナウンス室の権限を強化する新制度の導入に関して、局員がコメント
デイリー新潮
アナウンス室で悪いことが起きると「藤井のせい！」とイジられているそう
東スポWEB
翌日に放送された「めざましテレビ」で、同期の永尾亜子アナが祝福
デイリースポーツ
絵を添えたファンレターを、小学校低学年の子どもから貰ったという
スポニチアネックス
岡副麻希アナが「おなかがプヨプヨしすぎている」と笑顔でダメ出し
コスモスの鉢植えを危なっかしく抱える藤井アナに、岡副麻希アナがダメ出し
弘輝アナは、昔から「自分の才能はしゃべること」だと思っていたとのこと
スポーツ報知
スポーツ紙でフジの新人アナが紹介された際、炎上したことを明かした
初任給でシャンパンとシャンパングラスをプレゼントしてくれたのだそう
オリコンニュース
社内報の自己紹介欄では、自ら酒好きをアピールしていると関係者は話す
女性自身
長男がフジにアナウンサーとして入社したが、当時は「反対した」と告白
社内報の新人紹介では「飲み過ぎると問題あり」と酒癖を告白しているという
日刊ゲンダイDIGITAL
お礼や謝罪をきちんと言えるように、厳しくしつけていたという
入社式にはAKB48やさだまさしらが駆け付け、この模様は8日に放送される