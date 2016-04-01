日清カップヌードルCMの放送中止
日清カップヌードルのCMが批判を受けて放送中止となった問題。
2016年6月10日
2016年4月28日
2016年4月17日
2016年4月15日
2016年4月14日
2016年4月12日
2016年4月11日
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矢口真里の「カップヌードル」CM中止 日清の担当者が経緯を説明
11日、担当者は「表現の部分で少し足りていなかった」と説明した
スポーツ報知
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矢口真里が出演するカップヌードルCM中止 疑問の声続々
中止について、ネットでは疑問や批判の声が相次いでいるという
J-CASTニュース
2016年4月10日
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ふかわりょうが日清食品の新CM中止に嘆き「目立つのは反対の声」
「反対の声ばかりが目立って、表現の幅がどんどん狭くなっている」とした
トピックニュース
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小籔千豊 タレントを叩き続ける日本の風潮を危惧「韓国のよう」
この状況について「一時期『怖い』と思ってみていた韓国のよう」と評した
日刊スポーツ
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CM降板 ダウンタウンの松本人志が矢口真里にクレームつける人に持論
矢口にクレームをつけ続ける人たちは「そもそも本気で怒ってない」と指摘
スポーツ報知
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矢口真里の日清CM打ち切り 不倫騒動を「ネタ化」も逆効果
不倫騒動を「ネタ化」するも、逆効果に終わってしまったと芸能関係者
日刊ゲンダイDIGITAL