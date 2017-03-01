堀北真希の芸能界引退
堀北真希が芸能界引退を3月1日に所属事務所「スウィートパワー」の公式サイト上で発表
2020年12月16日
2020年2月4日
2018年8月22日
2017年3月20日
2017年3月12日
2017年3月11日
2017年3月7日
2017年3月6日
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堀北真希さんの引退 本名で復帰する可能性も？
堀北の直筆文書には「お仕事から離れる」としか書かれていないと関係者
NEWSポストセブン
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堀北真希さんの引退で経済損失額は「10億円」か 門倉貴史氏が算出
引退するショックでファンの仕事の能率が、1時間に12％落ちると仮定
ナリナリドットコム
2017年3月5日
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福田彩乃がTwitterに投稿した画像 堀北真希さんに「激似」と反響
公開された姿が堀北さんにあまりにも似ていて大反響を呼んでいる
Techinsight
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上沼恵美子 引退した堀北真希さんにクギ「恩義を忘れたらあかんで」
事務所移籍の報道に触れると「恩義を忘れたらあかんで〜」とすごみ
デイリースポーツ
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松本人志 堀北真希さん引退で山本耕史を心配「三浦友和になれるのか」
山口百恵さんを引き合いに「彼は三浦友和になれるのか？」と山本耕史を心配
スポニチアネックス
2017年3月3日
2017年3月2日
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カズレーザーが堀北真希さんの引退に落胆「養子になるしかない」
念願だった共演もかなわず、「同じ部屋の酸素を吸いたかった…」とがっくり
オリコンニュース
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堀北真希さん 世間が驚いた金髪姿は芸能界に戻らない決意表明だった？
世間が驚いた金髪姿のときは、まだいくつかのCM契約が残っていたという
東スポWEB
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堀北真希さんは文書に「引退」と記さず…事務所と確執か
関係者は「まず事務所を離れることを実現させたかったのでは」と推測
日刊スポーツ