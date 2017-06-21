『中国スーパーリーグ（サッカー）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
サッカーダイジェストWeb
かねて経営危機に直面し、選手が練習参加を取りやめるなど窮地に陥っていた
東スポWEB
「中国サッカー界に激震が走っています」と記者も危機感を募らせる
現代ビジネス
これを受け、エデルは「オーナーは詐欺師」と怒りを爆発させている
SOCCER KING
今後について、「もうここ（中国）ではやりたくない」と取材で明かした
Qoly
経営状況が悪化し、これまでに遼寧FCなど16のクラブが経営破綻に陥ったそう
ここまでスーパーリーグで6試合に出場したが得点はなし
新戦力の目玉としての獲得で、近日中にも正式オファーに発展する見通しだ
スポニチアネックス
アウェー戦の後に、スタジアムのロッカーをきれいに清掃・整頓したという
サーチナ
導入されたVAR判定で、最終的な判断が下されるまで3分45秒もかかったという
ラフプレーが横行し、レッドカードが提示される場面が多く見られる同リーグ
FOOTBALL ZONE
スペイン紙は、中国リーグについて「聴覚障害に陥っている」と批判
キャプテンに4試合、他の10選手に1試合の出場停止が科された
ドイツとの提携は自国選手を育成して中国代表を強化したい思惑があるそう
北京国安の選手が江蘇蘇寧側にボールを返却しなかったことがきっかけ