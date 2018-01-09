慰安婦問題めぐり韓国が新方針
『慰安婦問題めぐり韓国が新方針』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年2月27日
2018年2月23日
2018年1月24日
2018年1月16日
2018年1月14日
2018年1月13日
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日本が拠出の10億円を韓国予算で充当 日韓専門家「意味が薄まった」
日韓関係専門家は「合意のよい部分まで捨てるという結果が出た」と指摘した
中央日報
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日韓慰安婦合意めぐる文在寅政権の新方針 韓国紙「矛盾した対策」と批判
韓国紙は、文在寅政権に対し「矛盾した対策」などと批判している
Record China
2018年1月12日
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韓国外務省は追加措置を求めない立場を強調「日本の自発的な誠意を歓迎」
日本に対し、追加措置は求めていないとの立場を強調
日テレNEWS NNN
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日韓合意の新方針 「さらなる謝罪」に安倍晋三首相は「受け入れられない」
さらなる謝罪などを促す韓国に対し、受け入れることはできないと安倍首相
日テレNEWS NNN
2018年1月11日
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立川志らく 慰安婦問題めぐり韓国政府を厳しく批判「誠実に謝る必要」
「日本政府に対して、ちゃんと誠実に謝る必要がある」とコメント
トピックニュース
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中国 慰安婦問題を巡り日本に呼びかけ「責任ある態度で解決を」
日本に対し「責任ある態度で問題を解決することを」と記者会見で話した
中央日報
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元慰安婦たちが韓国政府の新方針に激怒「だまされた」
康京和外相は会見で、日本側に対し再交渉は要求しないと表明
東スポWEB
2018年1月10日
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八代英輝弁護士が文在寅政権を猛批判「反日で支持率を稼いでいる」
「反日という大衆迎合で支持率を稼いでいる」とコメント
トピックニュース
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「日本が受けるはずがない」慰安婦合意の対応方針に韓国紙が批判
10億円の処理方法の協議を「日本が受けるはずがない」と中央日報
読売新聞オンライン
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文在寅大統領が新年の記者会見「慰安婦問題の解決には日本の謝罪が必要」
慰安婦問題の解決のためには、日本が真実を認めて謝罪する必要があると発言
中央日報