武藤貴也
武藤貴也は、自由民主党所属の衆議院議員。1979年5月25日生まれ、北海道出身。
2023年4月26日
2023年4月25日
2017年4月27日
2016年5月22日
2016年2月24日
2016年2月23日
2015年10月6日
2015年9月15日
2015年9月4日
2015年9月2日
2015年8月30日
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武藤貴也議員の買春報道が露呈させた日本の問題点 フィフィが指摘
「同性間の性的トラブルに対応する法律がないことに驚いた」と指摘
週刊女性PRIME
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南海キャンディーズ山里亮太 議員辞職しない武藤貴也氏をバッサリ
辞職しない両議員の姿勢を「今から国のために何かできるのか？」と疑問視
マイナビニュース
2015年8月28日
2015年8月27日
2015年8月26日
2015年8月21日
2015年8月20日
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武藤貴也氏 自民党離党も金銭トラブル報道に触れずネタ元を批判
金銭問題を報じた記事のネタ元を非難するばかりで、国会議員枠問題はスルー
J-CASTニュース
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武藤貴也氏の離党騒ぎに識者が言及「SEALDsと比べどちらが利己的だ」
「SEALDsの若者と比べて、どっちが利己的なんだ」と武藤議員を酷評
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