東京五輪エンブレム問題
佐野研二郎氏デザインの東京五輪のエンブレムに盗用疑惑が持ち上がったことに端を発する問題。白紙撤回されたのち、応募資格を緩和して一般公募された。
2023年3月12日
2019年8月16日
2018年2月22日
2017年10月10日
2017年7月13日
2017年5月5日
2016年5月12日
2016年4月29日
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蛭子能収がその場で考えた独自の五輪エンブレムを披露
「いろんな国の人みんなでがんばってやろう」とのメッセージを込めたという
ナリナリドットコム
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東京五輪の新エンブレム選考に時間がかかったワケ
今回の選考は「透明性」に腐心し、慎重に進められたという
プレジデントオンライン
2016年4月28日
2016年4月27日
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東京五輪の「組市松紋」エンブレムが示す オリンピックの未来像
誰もが等しく祭典を楽しむことができる未来を強く意識したエンブレムと筆者
Sports Watch
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新五輪エンブレム選考にも怪しい匂い？身内びいき採用か
A案の作者と審査員たちは武蔵野美術大学とのゆかりが深いという
日刊ゲンダイDIGITAL
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東京五輪エンブレム なぜ発表前に漏えいしたのか
組織委職員は「漏れたのすら知らなかったから、コメントはない」と否定
東スポWEB
2016年4月26日
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五輪エンブレム決定におそ松ファン歓喜 「おめでとう一松」の声
「組市松紋」に決まったことに、「やったね一松！」といった声がでた
J-CASTニュース
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イラストレーターの326氏が東京五輪の新エンブレムを疑問視
「コレって何をイメージしとるんやろ？」と指摘している
トピックニュース
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五輪エンブレム決定 佐野研二郎氏事務所は一斉にブラインド下ろす
25日、佐野研二郎氏の事務所は「何もお答えできません」とコメント
スポニチアネックス
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野老朝雄氏 佐野氏騒動で五輪エンブレム応募に「怖い気持ちあった」
佐野研二郎氏の騒動もあり、応募に「怖いという気持ちはあった」と野老氏
スポーツ報知
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東京五輪エンブレムA案に決定 会場から「エーッ」とどよめき
報道陣などで埋まった会場からは「エーッ」とどよめきが起きたという
スポニチアネックス