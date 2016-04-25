東京五輪エンブレム問題

佐野研二郎氏デザインの東京五輪のエンブレムに盗用疑惑が持ち上がったことに端を発する問題。白紙撤回されたのち、応募資格を緩和して一般公募された。

2023年3月12日

2019年8月16日

2018年2月22日

2017年10月10日

2017年7月13日

2017年5月5日

2016年5月12日

2016年4月29日

2016年4月28日

2016年4月27日

2016年4月26日

2016年4月25日