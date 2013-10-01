楽天ジャパン・オープン
楽天ジャパン・オープン・テニス選手権（Rakuten Japan Open Tennis Championships ）は、10月初頭に有明コロシアム及び有明テニスの森公園で開催されるテニスの国際大会。
2016年10月8日
2016年10月6日
2016年10月5日
-
錦織圭「痛みが引かなかった」 楽天OP途中棄権の理由は臀部
第1セットの第3ゲームに、臀部を「どこかのショットで急に痛めた」という
デイリースポーツ
-
錦織圭が無念の途中棄権 松岡修造氏「涙が出るくらいつらい」
試合中に負傷し、エースの突然の異変に超満員の有明コロシアムは騒然
東スポWEB
2016年10月3日
2016年9月29日
2015年10月12日
2015年10月9日
-
錦織圭に敗れたチリッチが日本のファンに感謝 いちばん応援が温かい
チリッチはアウェーとなったが、試合後にはファンの歓声に拍手で応えた
デイリースポーツ
-
錦織圭、10回目の対戦となったチリッチに「友情かなり芽生える」
会見では過去9試合戦ったチリッチに違う思いが出るかとの質問が飛んだ
デイリースポーツ
-
錦織圭がチリッチに逆転勝利 昨年の全米OP決勝で敗れた相手
勝因について「大事なポイントでギアを上げられた」と分析
スポニチアネックス