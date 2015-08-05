HEAT(ドラマ)
『HEAT(ドラマ)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年11月13日
2015年10月22日
2015年9月16日
2015年9月14日
2015年9月5日
2015年9月2日
2015年8月23日
2015年8月21日
2015年8月19日
2015年8月16日
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フジ「HEAT」の視聴率低迷と重なる35年前の「ピーマン白書」
フジテレビの学園ドラマ「ピーマン白書」は平均視聴率2％台を記録
スポニチアネックス
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「HEAT」低視聴率でAKIRAどうなる？ 低迷ドラマの主役のその後とは
打ち切りになったドラマの主役たちは、その後悲惨な状況に陥っていると筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年8月14日
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「HEAT」が今世紀最低の視聴率2.8％を記録 理由は「流れの悪さ」か
番組の「縦の流れ」の悪さに言及せざるを得ないと、筆者は指摘している
スポニチアネックス
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「HEAT」が今世紀最低の視聴率を記録 AKIRAを心配する声も
視聴率はAKIRAの耳にも入っており、ノイローゼを心配する人もいるという
日刊ゲンダイDIGITAL