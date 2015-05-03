メイウェザー対パッキャオ
『メイウェザー対パッキャオ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年4月24日
2015年7月17日
2015年5月16日
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GACKTが「世紀の一戦」に不満ぶちまけ どう見てもパッキャオ…
現地で観戦しており「誰が見ても、パッキャオが勝ってた」と断言
トピックニュース
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GACKT、世紀の一戦の観戦明かす…ファンを驚かす数々のセレブ伝説
規格外のセレブぶりにネットでは「収入源」についての質問が寄せられるほど
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年5月10日
2015年5月9日
2015年5月8日
2015年5月6日
2015年5月4日
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GACKT ボクシング「世紀の一戦」リングサイド席に招待され観戦
自身のボクシング経験を混ぜつつ、「コイツのテクニックは半端ない」と説明
デイリースポーツ
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村田諒太がパッキャオの引退に言及 「辞める必要ない」
「あれだけ動けたらやめる必要はないのかな」とコメント
東スポWEB
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メイウェザーの勝利に疑問…村田諒太「採点方法見直す時期にきている」
メイウェザーは現在の採点方法に最も適したボクサー、と指摘する
スポニチアネックス
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メイウェザー対パッキャオ戦を生放送 WOWOWに大反響
「4月のボクシングによる加入問い合わせは2014年比5倍」と担当者は明かす
スポニチアネックス
2015年5月3日
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「世紀の一戦」にセレブたちが集結 現地空港は異常事態に
ラスベガスの空港は、約100機のジェット機であふれかえっていたという
トピックニュース
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「世紀の一戦」パッキャオVSメイウェザー 判定を疑問視する声も
川平慈英は「む〜。そんな大差のつくマッチだろか？」とツイートした
J-CASTニュース
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メイウェザーが「世紀の一戦」で判定勝ち あと1試合で引退すると明言
メイウェザーが判定勝ちし、今後については「あと1試合（で引退）」と明言
東スポWEB
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亀田興毅 パッキャオと対決したメイウェザーの精神力を称賛
「この選手はいろんな意味で心臓に毛が生えてるな」と王者のメンタルに感心
スポニチアネックス
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メイウェザー「世紀の一戦」でパッキャオ下す 判定で圧勝
メイウェザーが判定3−0でWBO王者のパッキャオを下して世紀の一戦に勝利
スポニチアネックス
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ビートたけし、メイウェザーの性格を酷評「イヤな野郎」
「メイウェザーってのがまたイヤな野郎でございまして」と話した
トピックニュース
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金本知憲氏チケットあったが…張本勲氏に呼ばれ試合に行けず
「僕ね、この試合、実はチケットあったんですよ」と仰天告白
スポニチアネックス
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メイウェザーとパッキャオの世紀の一戦 対決の構図明らかに
メイウェザーは観客ににらみをきかせ、画面に出るたびに大ブーイング
スポーツ報知