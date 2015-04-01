古賀茂明氏の「報ステ」ジャック
3月27日の「報道ステーション」で、古賀茂明氏が降板理由や安倍政権批判などを話し、古舘伊知郎氏とバトルを繰り広げた一幕。
2015年8月2日
2015年4月28日
2015年4月27日
2015年4月22日
2015年4月19日
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ビートたけし 放送法をネタに笑いを誘うも自民党批判はスルー
番組では毎日新聞編集委員の元村有希子氏が自民党の圧力を厳しく批判
トピックニュース
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社会学者の古市憲寿氏 報ステ騒動に対する過激な持論を展開
「コメンテーターという存在は別に居ても居なくていい人」だと主張
日刊スポーツ
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松本人志 報道ステーション騒動時の番組進行に恐怖
松本は「ずっと古舘さんのアップで」と、カメラワークの不自然さを指摘
トピックニュース
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自民党によるテレビ朝日の聴取 古舘伊知郎氏の説明に疑問
古舘キャスターのコメントは、この件に関して何ら具体性をもたなかった
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年4月17日
2015年4月14日
2015年4月12日
2015年4月11日
2015年4月10日
2015年4月5日
2015年4月4日
2015年4月3日
2015年4月2日
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古賀茂明氏の騒動 菅義偉長官の「放送法」発言にテレ朝は真っ青？
担当プロデューサーが番組から外され、政権に批判的なコメンテーターも降板
日刊ゲンダイDIGITAL
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宮根誠司アナ 報道ステーションの騒動をめぐり「官邸の圧力」を議論
宮根誠司氏と青木理氏が、官邸の圧力について議論する一幕があった
トピックニュース