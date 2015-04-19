長澤和輝は、プロサッカー選手。1991年12月16日生まれ、千葉県出身。
自身2度目の海外移籍のためで、25日の試合を最後にチームを離れることに
FOOTBALL ZONE
長澤和輝がつま先立ちをして、宇賀神より高く写っていたと指摘
Qoly
長澤和輝は「We are Reds！！」と書かれたカップの写真をツイート
12日のトレーニングで主力組に入り、インサイドハーフとしてプレー
浦和のチームメイト西川周作によると「デュエルが非常に強い選手」だという
サッカーダイジェストWeb
ドイツ1部でもプレーした逸材だが、J1は5試合出場1得点
スポーツ報知
香川真司や本田圭佑、岡崎慎司は選外となり、長谷部誠は代表復帰
ゲキサカ
選出されたのは西川周作、槙野智章、遠藤航、興梠慎三、長澤和輝の5人
SOCCER KING
ハリルホジッチ監督は、22日の浦和レッズとガンバ大阪の試合を視察
浦和の長澤和輝と興梠慎三について「非常に興味深い状態にある」とコメント
ともにアジア・チャンピオンズリーグに出場するが、試合は1−1のドロー
チームメイトである大迫勇也について問われ「半端ないです」と回答
独メディアは、先制点を奪った大迫にチーム最高点をつけた
ヘルタ・ベルリンの原口元気は先発フル出場するも評価は伸びず
残留を決めたフランクフルトの長谷部誠について「安らぎの中心」と絶賛
大迫勇也は「競り合いに強いかということを示した」としながら採点は伸びず