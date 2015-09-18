『755（トークアプリ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
同日、加藤美南がトークアプリに「0から頑張る」と投稿したことに賛否が
女性自身
告発をし続ける態度を疑問視し「報道するに、値しない問題です！」と一蹴
トピックニュース
週刊誌が発売される2日前に事務所や局に取材するのは、週刊誌に失礼と指摘
トークアプリ内で井上氏に対し、一部ファンから身勝手な憶測が寄せられた
「申し込まないでください」「そこまでここにはいないと思うので」と渡辺
日刊スポーツ
ユーザーに返信する形で「奥様とも離婚協議中。ベッキーとは破局」と語った
日本が国際社会の中で、どのような状況なのか理解すべきと指摘
井上公造氏がトークアプリで21日、流出したLINEのやり取りを「本物」と断言
「5人が揃って生放送に出たということは、間違いなく前進」と指摘
「ボクが聞いていた話とは、かなり違う」と驚きをもって伝えた
様々な憶測があったが、発表はテレビCM出演が決まったと報告するもの
アメーバニュース
肩をつかんで振り向かされ「やっぱたかみなだ！」と言われたことがあるそう
Techinsight
「私はもうAKBじゃないんじゃないかと不安で毎日悩んでいます」と吐露した
東スポWEB
「火傷して歩くの痛くてもーめげないっ」と左足を撮した写真を公開
ナリナリドットコム
さらに不思議な夢を見たことも明かしており、精神的な疲労が心配される
「栄養失調みたいなので頑張ってご飯を食べてます！」とトークアプリに投稿
「ぱるる」の愛称が決まる前は、「ざっきー」と呼ばれていたとのこと
手っ取り早いダイエットを聞かれ「3日間断食。今日から私はしてる」と投稿
自身もCMに参加したトークアプリだが、小嶋は「なにそれ？」とつづった
メンバーが選ぶ「好きな乃木坂メンバー」で、自身の名前がなかったと生駒